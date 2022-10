Jarosław Kaczyński w Radomiu: "My się na zimie nie wywrócimy". Mówi o węglu i krytykuje samorządy

- Dziś w Polsce jest dużo dobrych samorządów, ale są i takie, które działają jakby były poza państwem, ale nawet przeciw państwu. Samorządy nie mogą oceniać państwa wedle tego, kto tam rządzi - powiedział w Radomiu Jarosław Kaczyński. Prezes PiS swoje spotkanie z mieszkańcami rozpoczął od krytyki samorządów.

REKLAMA

Kaczyński podkreślał, że "równe traktowanie" poszczególnych samorządów jest "obowiązkiem" państwa. - My taki obowiązek wykonujemy, natomiast niektórzy tego nie doceniają, a nawet sabotują. Nie wierzę, żeby nie można było rozpocząć inwestycji, nawet jeśli przyjąć, że ona trochę zdrożała - mówił. - My nie ogłosiliśmy, że to koniec, jeśli chodzi o finansowanie inwestycji lokalnych - mówił.

Zobacz wideo Senat przyjął uchwałę o uznaniu rządu Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny

Jarosław Kaczyński: Nie wywrócimy się na zimie

Dalej prezes PiS mówił o kwestiach związanych z węglem. Jak przekonywał, "opozycja doszło do wniosku, że zima będzie tym momentem decydującym, że my się na zimie wywrócimy". - Otóż my się na zimie nie wywrócimy. Ale oczywiście odmowa uczestnictwa w dystrybucji węgla jest utrudnieniem - stwierdził. Jak dodawał, "odmowa uczestnictwa w dystrybucji węgla jest utrudnieniem". - Może się zdarzyć, że gdzieś ktoś będzie miał jakiś kłopot z kupieniem węgla dzięki temu. W skali ogólnokrajowej to będą incydenty, ale wiadomo, że przy pomocy kamery, przy pomocy życzliwych nam telewizji można wszystko pokazać zupełnie inaczej niż jest - mówił.

"Oczy i uszy Kaczyńskiego". W PiS powstał plan, jak utorować drogę do Sejmu

"Ofensywa lewactwa kulturowego"

Kaczyński mówił w Radomiu o opozycji i "powiązaniach zewnętrznych" Platformy Obywatelskiej. Odnosząc się do polityki zewnętrznej rządów PO-PSL prezes PiS powiedział o "hołdach berlińskich niejakiego Sikorskiego". - Z drugiej strony od pierwszego wystąpienia w Sejmie jako premier Donald Tusk deklaruje, że chce porozumienia z Rosją taką, jaka jest. Później wysiłki w tym kierunku idące - mówił.

Szef PiS ponownie zadrwił ze społeczności LGBT. Jak mówił, na zachodzie trwa dzisiaj "ofensywa lewactwa kulturowego". - To próbuje nam się siłą wmusić. Te wszystkie LGBT i aż do 80 liter, chociaż nie mamy w alfabecie tylu. Można skorzystać z innych alfabetów - powiedział.

Rosjanie otoczeni w obwodzie chersońskim. "nie będą ryzykować"