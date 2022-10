Wybory kopertowe. Wójt gminy Wapno złożył wniosek o ułaskawienie. "Żałuję, że przekazałem spis wyborców"

Grupa posłów PiS złożyła w ubiegłym tygodniu w Sejmie projekt ustawy, według której wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast, którzy przekazali w 2020 r. Poczcie Polskiej spis wyborców, nie popełnili przestępstwa.

REKLAMA

Jeśli ustawa wejdzie w życie, prokuratorskie postępowania wszczęte wobec włodarzy miast w tej sprawie mają zostać umorzone, a wszelki wydane wyroki - zatarte.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Przypomnijmy: Poczta Polska zwróciła się w kwietniu 2020 r. do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z wnioskiem o przekazanie danych ze spisu wyborców. Miały one zostać użyte do organizacji wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym.

PiS chce zdążyć przed falą wyroków za wybory kopertowe. Bo "sądy robią, co chcą"

Wielu włodarzy odmówiło udostępnienia spisów. I rzeczywiście: kilka miesięcy później Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ocenił, że decyzja premiera Mateusza Morawieckiego o wydaniu polecenia Poczcie Polskiej ws. przygotowań do wyborów nie miała odpowiedniej podstawy prawnej. Podobnego zdania była Najwyższa Izba Kontroli.

Zobacz wideo Komisje wyborcze przy kościołach? Odpowiada Piotr Zgorzelski

Wybory kopertowe. Wójt chce ułaskawienia

Jedynym samorządowcem skazanym do tej pory prawomocnym wyrokiem za przekazanie spisu jest wójt gminy Wapno Maciej Kędzierski. Sąd warunkowo umorzył postępowanie na rok próby i nakazał zapłatę 2 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Jak podaje Radio ZET, wójt złożył wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawienie.

Sasin o ustawie abolicyjnej: Nie można karać urzędników

- Nie chciałem tego robić przez Sąd Najwyższy. Bez względu na opcję polityczną, ułaskawienie przez pierwszego obywatela ma zupełnie inny wymiar, niż odwracanie kota ogonem poprzez ustawę. Nie chciałbym, żeby odbywało się to poprzez ustawę, bo według mnie to po prostu dolewanie oliwy do ognia - mówił Maciej Kędzierski w rozmowie z reporterem radia.

Jak dodał samorządowiec, "żałuje, że przekazał wtedy Poczcie Polskiej spis wyborców" i "mógł się wtedy zachować inaczej". - Może zabrakło mi trochę praktycznej wiedzy wynikającej z braku doświadczenia. Nie jestem członkiem PiS. Jestem apolityczny. Mam legitymację PSL, ale nie jestem żadnym prominentnym działaczem - przekonywał.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>