"Lex Czarnek 2.0". Jak posłowie opozycji tłumaczą brak udziału w głosowaniu? "Byłem w samolocie"

Po niemal siedmiogodzinnym posiedzeniu w nocy z wtorku na środę sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży poparła z poprawkami projekty nowelizacji prawa oświatowego.

Chodzi o propozycje posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz prezydenta Andrzeja Dudy. Obie dotyczą zasad obecności organizacji pozarządowych w szkołach, a w przypadku projektu poselskiego także wzmocnienia prerogatyw kuratorów oświaty oraz zmian w edukacji domowej.

Zmiany, przeciwko którym protestowali przed gmachem Sejmu nauczyciele, rodzice i uczniowie, mogły wcześniej trafić do kosza. We wtorek wieczorem komisja nie przyjęła wniosków o odrzucenie projektu prezydenckiego oraz poselskiego w pierwszym czytaniu. Głosowanie skończyło się wynikiem 16 do 15.

"Lex Czarnek 2.0". Posłowie opozycji tłumaczą nieobecność

Podczas głosowania nieobecnych było dwoje posłów Koalicji Obywatelskiej (KO) oraz dwóch posłów Lewicy. To Joanna Fabisiak (KO), Maciej Lasek (KO), Marcin Kulasek (Lewica) i Bogusław Wontor (Lewica).

"To wina złej organizacji pracy Sejmu. W tym samym czasie miałem zwołaną wcześniej komisję obrony narodowej, podczas której byłem posłem wnioskodawcą. Niezwłocznie po zakończeniu komisji obrony zjawiłem się na komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży" - wyjaśniał na Twitterze poseł KO Maciej Lasek.

Lex Czarnek 2.0 - opozycja nie przyszła na głosowanie

Poseł Lewicy Marcin Kulasek tłumaczy w rozmowie z Gazeta.pl, że gdy rozpoczynało się posiedzenie, wracał właśnie ze służbowej podróży.

- Byłem na zaplanowanym wyjeździe w Brukseli jako członek prezydium Nowej Lewicy. Wizyta dotyczyła pieniędzy z KPO, spotkaliśmy się z czterema komisarzami, w tym wiceszefową KE. Usłyszeliśmy obietnicę, że pieniądze nigdzie Polsce nie uciekną i mogą zostać wypłacone nawet jutro, jeśli premier Mateusz Morawiecki wypełni kamienie milowe - mówi nam parlamentarzysta.

"Lex Czarnek 2.0" - w nocy komisja przyjęła projekt posłów PiS

- Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 18, byłem już wtedy w samolocie. Po wylądowaniu przed godz. 23 byłem już w Sejmie, głosowałem nad poprawkami do godz. 1.20. To wrzutka PiS-owska, dopiero od kilku dni było wiadomo, że komisja we wtorek będzie zajmowała się tym projektem. Poza tym arytmetyka sejmowa jest taka, że nawet gdyby komisja to odrzuciła, projekt zostałby przywrócony przez PiS po głosowaniu na sali plenarnej - dodaje Marcin Kulasek.

Z posłanką KO Joanną Fabisiak i posłem Lewicy Bogusławem Wontorem nie udało nam się skontaktować. Skierowaliśmy do parlamentarzystów pytania w formie pisemnej, czekamy na odpowiedź.

