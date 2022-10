Początek programu już o 8.30. Zapraszamy do oglądania.

Piotr Zgorzelski był pytany m.in. o projekt posłów PiS dotyczący powołania Rady ds. Bezpieczeństwa Narodowego. Przypomnijmy: dotyczy on zasad zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Projekt został przygotowany przez posłów PiS.

- Nawet Solidarna Polska, nawet pan prezydent szeroko otwierają oczy, słysząc o takim projekcie nie dowierzają. To jest objawem paniki, jaka zapanowała w obozie władzy - mówił Piotr Zgorzelski.

- Nie ma innego racjonalnego powodu - dodał.

Sawicki o potencjalnej koalicji z PiS. Piotr Zgorzelski: To niemądre zdanie. Niepotrzebna wypowiedź

Poseł Koalicji Polskiej podkreślał, że po następnych wyborach PiS prawdopodobnie nie będzie miał większości i może te wybory przegrać. Nawiązał również do potencjalnej koalicji PSL z PiS, o której mówił Marek Sawicki. - To są jego prywatne słowa. Każdy może mieć swoje zdanie. To niemądre zdanie. Niepotrzebna wypowiedź - stwierdził.

Poseł MSL Marek Sawicki mówił w rozmowie z portalem wPolityce.pl., że jeśli partie demokratyczne nie miałyby większości w demokratycznych wyborach, to byłby skłonny zastanowić się, czy nie podjąć współpracy z PiS-em, żeby zablokować możliwość koalicji PiS-u z Konfederacją.

- Takie wypowiedzi powinny być zarezerwowane dla prezesa - kontynuował poseł w Porannej rozmowie Gazeta.pl polityk Koalicji Polskiej.

Piotr Zgorzelski przekazał również, że nie widzi miejsca na listach PSL dla Jarosława Gowina. - Jeżeli będą jakieś pojedyncze osoby z Porozumienia, które przynosiłyby jakąś wartość okręgową, to pewnie takie oferty ze strony PSL czy Koalicji Polskiej będą, ale na razie o tym nie ma mowy. Jest za wcześnie - mówił.

PiS chce zabetonować stanowiska w państwowych spółkach

W skład Rady ds. Bezpieczeństwa Strategicznego miałoby wchodzić pięciu członków powoływanych przez Sejm, Senat i prezydenta. Kadencja członków rady miałaby trwać 6 lat.

"W zamian za stabilność składów zarządów i rad nadzorczych zmniejszeniu ulegną kwoty odpraw i odszkodowań dla odchodzących członków tych gremiów w pięciu strategicznych spółkach" - czytamy w projekcie ustawy.

"Powyższe rozwiązania zapewnią możliwość budowania trwałej wartości spółek o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, a jednocześnie wprowadzą zabezpieczenia przed możliwymi nadużyciami, tak aby mogły ono służyć przyszłym pokoleniom Polek i Polaków" - napisali w uzasadnieniu posłowie PiS.

