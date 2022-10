Tusk o projekcie ustawy PiS ws. spółek: Kiedy wjechali z tym do Sejmu, usłyszałem kwik wokół koryta

Złożony w poniedziałek do Sejmu przez posłów PiS projekt zakłada zmiany w ustawach o zasadach zarządzania mieniem państwowym i o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Parlamentarzyści partii rządzącej chcą, by pięć państwowych spółek: PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA, PERN i ORLEN zostały uznane za "spółki o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i regionu".

Kadencja władz i organów nadzorczych tych pięciu spółek ma być wspólna i trwać pięć lat. Na odwołanie konkretnych osób musiałaby wydać zgodę nowa "Rada do spraw bezpieczeństwa strategicznego".

Donald Tusk: Usłyszałem kwik wokół koryta

- Można by to nazwać programem "koryto na wieki" - skomentował we wtorek na spotkaniu z mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego przewodniczący PO Donald Tusk.

- Niezależnie od wyniku wyborów, niezależnie od tego, kto będzie tworzył polski rząd, kto będzie odpowiadał za polskie sprawy, oni chcą sobie zagwarantować na długie, długie lata synekury, pozycje, wysokie pensje, nieruchomości, to wszystko, z czego zasłynęła ta ferajna, która tak obsiadła spółki Skarbu Państwa - dodał.

Według byłego premiera "ktoś nawet powiedział, że to jest 'rada ochrony koryta', taki ROK".

PiS chce zablokować zmiany w pięciu spółkach, w tym Orlenie. Jest projekt

- Uważam, że ten ROK, symboliczny, jaki oni sobie wymyślili, i ten rok 2023, on wyjdzie im bokiem. Jeśli naprawdę ktokolwiek z nich myśli, że po przegranych wyborach oni dalej będą mogli doić tak bezkarnie jak w tej chwili te spółki Skarbu Państwa, wyrzucać fachowców, zatrudniać swoich na każde możliwe stanowisko, to naprawdę się mylą - mówił Donald Tusk.

- Jak oni wjechali do Sejmu z tym projektem, to ja słyszałem, to jest oczywiście metafora, taki kwik, to znaczy kwik wokół tego koryta. I to jest prawdziwy sondaż - podkreślił.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej stwierdził, że działacze powiązani z obecną władzą "chcą nagromadzić tyle pieniędzy, ile się da, wyciągnąć je z kieszeni podatnika" i "wiedzą, że już przegrali, tylko myślą, że mimo przegranej nie dadzą się oderwać od koryta". - I tu robią zasadniczy błąd - podsumował.

