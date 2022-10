Drogie delegacje Elżbiety Witek. 145 tys. zł za czterodniowy wyjazd do Kanady

O koszty delegacji marszałkini Sejmu Elżbiety Witek z Prawa i Sprawiedliwości zapytała Interia. Jak czytamy, "odpowiedzi nadeszły dopiero pod koniec października" (czyli po ponad dwóch miesiącach od wystosowania pytania). Okazuje się, że podróże Elżbiety Witek z PiS kosztowały podatników łącznie ponad ćwierć miliona złotych (258,7 tys. zł).

Elżbieta Witek od początku kadencji odwiedziła osiem krajów. Każda podróż kosztowała średnio 28,7 tys. zł

Jak czytamy, Witek od początku obecnej kadencji, czyli od 2019 roku, do czerwca 2022 roku podróżowała do Czech, Litwy, Estonii, Węgier, Słowenii, Grecji, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Średni koszt podróży opiewał na 28,7 tys. zł. Najmniejszym wydatkiem okazał się wyjazd marszałkini do Pragi, który wyniósł 7261 zł, największym natomiast - czterodniowy pobyt w Kanadzie, kosztował aż 145 tys. zł.

Podczas wizyty w Toronto (11-13 czerwca 2022 r.) marszałkini Witek spotkała się z gubernatorem prowincji Ontario i odwiedziła gmach jej parlamentu, spotkała się z liderami polskiej społeczności w Kanadzie, wzięła udział w 103. pielgrzymce do Cmentarza Hallerczyków w miejscowości Niagara-on-the-Lake, a także uczestniczyła w uroczystości wręczenia absolwentom Szkoły Polskiej świadectw i dyplomów. Łącznie wyjazd kosztował ponad 91 tys. zł.

W Ottawie (13-15 czerwca 2022 r.) Elżbieta Witek spotkała się z przewodniczącymi obu izb kanadyjskiego parlamentu, a głównym tematem rozmów były - jak czytamy - pomoc dla uchodźców wojennych oraz wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Marszałkini wraz z delegacją spotkała się także z parlamentarzystami ze Stałej Komisji Spraw Zagranicznych i Rozwoju Międzynarodowego oraz Kanadyjsko-Polską Grupą Międzyparlamentarną. Ten dwudniowy pobyt kosztował prawie 54 tys. zł.

W obu wyjazdach poza Elżbietą Witek i szefową Kancelarii Sejmu Agnieszką Kaczmarską udział wzięło także niewymienionych z nazwiska 11 osób towarzyszących. Kto tam pojechał z Witek i po co - nie wiadomo.



Delegacje służbowe Małgorzaty Gosiewskiej

W lipcu podaliśmy, że posłanka PiS Małgorzata Gosiewska odbyła od początku 2021 roku 17 delegacji trwających łącznie 61 dni, które kosztowały około 105 tys. zł. "Super Express", który dotarł do spisu zagranicznych wyjazdów posłów, podkreślał wówczas, że da się podróżować zdecydowanie taniej - dla przykładu posłanka PiS Maria Kurowska 13 dni spotkań z Polonią w Chicago wyceniła na 230,50 zł.

