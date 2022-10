Według najnowszego sondażu CBOS do zwolenników rządu Mateusza Morawieckiego zalicza się 26 proc. badanych, 47 proc. ankietowanych to jego przeciwnicy. Obojętność wobec urzędującego gabinetu wyraża 23 proc. respondentów. Są to najgorsze notowania rządu Morawieckiego w historii.

