- Składam wniosek do ABW o zweryfikowanie całości działalności Radosława Sikorskiego, człowieka, który jest nazywany rosyjską dezinformacją, który był zwolennikiem wejścia Rosji do NATO, który podczas trudnych sytuacji na Ukrainie mówił, że jeżeli Ukraińcy nie podejmą decyzji przychylnej wobec tej drugiej strony, to "wszyscy zginiecie". Człowieka, który doskonale wie, na czym polegają relacje międzynarodowe, należy dlatego zweryfikować jego działalność od A do Z - powiedział na konferencji prasowej poseł Solidarnej Polski Jacek Ozdoba.

Polityk wyjaśnił, że chodzi między innymi o aktywność byłego ministra spraw zagranicznych, a obecnie europosła Koalicji Obywatelskiej, w mediach społecznościowych, która jest wykorzystywane przez rosyjską propagandę. - Człowiek, który odpowiada za wieloletni reset z Rosją. Dzisiaj w momentach kryzysowych wpisuje się w narrację Federacji Rosyjskiej. Kilka dni temu był bohaterem propagandowego programu, w którym strona rosyjska de facto broniła Radosława Sikorskiego. Kilka dni temu zaatakował prezydenta Andrzeja Dudę w kontekście prośby, którą realizował czy działań zmierzających do zmniejszenia eskalacji napięcia, czy właściwie zablokowania finansowania, przekazywania broni ze strony irańskiej - mówił dalej Ozdoba.

- Radosław Sikorski regularnie wpisuje się w groźną dla Polski narrację. Stąd ten mój wniosek do ABW, żeby zweryfikować również jego oświadczenia majątkowe pod kątem dodatkowych źródeł, które pobierał, o tym mówili europosłowie Zjednoczonej Prawicy - stwierdził poseł Solidarnej Polski.

Przypomniał, że Radosław Sikorski skrytykował na Twitterze prezydenta Andrzeja Dudę, który w ubiegłym tygodniu rozmawiał przez telefon z prezydentem Iranu Ebrahimem Raisim.

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, rozmowa dotyczyła kwestii dwustronnych oraz bieżącej sytuacji międzynarodowej. Za "wysiłki na rzecz ułatwienia komunikacji z Iranem w celu powstrzymania dostaw irańskiej broni do Rosji" polskiemu prezydentowi dziękował ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Zwarycz.

Wpis Sikorskiego wykorzystany przez rosyjską propagandę

Poseł Ozdoba przypomniał też wpis Radosława Sikorskiego na temat wycieku z Nord Stream. Były szef MSZ zamieścił zdjęcie wzburzonej wyciekiem gazu powierzchni Bałtyku, udostępnione wcześniej przez Duńskie Dowództwo Obronne, i opatrzył komentarzem w języku angielskim "dziękujemy USA".

Wpis ten był komentowany przez media na całym świecie. Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price oświadczył, iż "pomysł, że Stany Zjednoczone miały jakikolwiek związek z prawdopodobnym sabotażem tych rurociągów, jest niedorzeczny". Wpis był też wykorzystywany przez rosyjskie media i polityków, między innymi przez zastępcę stałego przedstawiciela Rosji przy ONZ, Dmitrija Poljańskiego.

Radosław Sikorski nie skomentował jeszcze wniosku posła Ozdoby. Jego ostatni wpis dotyczył najnowszego sondażu partyjnego Kantar Public, w którym KO jest liderem. We wpisie skrytykował również TVP INFO. "Zróbcie jeszcze parę paszkwilów" - napisał.