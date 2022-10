Zobacz wideo Śmiszek: Promować to można chipsy albo kurczaka w supermarkecie, a nie homoseksualizm

Najnowszy sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski nie daje powodów do radości Prawu i Sprawiedliwości. Co prawda partia Jarosława Kaczyńskiego wciąż może liczyć na najwyższe poparcie, tj. 32,1 proc., jednak w porównaniu do badania sprzed dwóch tygodni to wynik niższy o 1,7 pkt. proc.

Podobną stratę - 1,5 pkt. proc. - odnotowuje Koalicja Obywatelska. Na największą formację opozycyjną oddanie swojego głosu deklaruje 24,7 proc. Wyborcze podium zamyka Polska 2050. Na partię Szymona Hołowni chce głosować 14 proc. ankietowanych. To wzrost o 0,4 pkt. proc.

PiS wygrywa wybory, ale samodzielnie rządzić nie będzie

Gdyby wybory odbywały się w niedzielę, do Sejmu weszłyby jeszcze dwie partie: Lewica z wynikiem 7,2 proc. (spadek o 1,6 pkt. proc.) oraz PSL-Koalicja Polska, na którą oddanie głosu deklaruje 6,7 proc. respondentów (wzrost o 1,1 pkt. proc.).

Progu wyborczego nie przekroczyłyby natomiast Konfederacja oraz AgroUnia. Z kolei 10,7 proc. ankietowanych nie wie, na kogo chciałoby zagłosować. To wzrost 3,7 proc. w stosunku do poprzedniego sondażu.

Wyniki badania na mandaty przełożył dla Wirtualnej Polski prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Według niego: PiS otrzymałoby 192 mandaty, KO - 143 mandaty, Polska 2050 - 72 mandaty, Lewica - 27 mandatów a PSL-Koalicja Polska - 24 mandaty.

Powyższe dane oznaczają, że PiS nie mógłby samodzielnie rządzić.

Badanie United Surveys dla WP zostało przeprowadzony w dniach 21-23 października 2022 roku na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.

