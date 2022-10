Jarosław Kaczyński drwi z pijanego posła PiS: Nie dał rady. Już wisi

W trakcie spotkania z wyborcami w Jedliczu Jarosław Kaczyński najpierw uderzał w opozycję, później jednak stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość "nie jest partią aniołów". Prezes podkreślał, że za niektóre czyny polityków Zjednoczonej Prawicy czekają konsekwencje. Odniósł się do sprawy posła Przemysława Czarneckiego, który po wizycie na izbie wytrzeźwień został zawieszony w prawach członka partii. Przypomnijmy, został on znaleziony kompletnie pijany na przystanku.

Jarosław Kaczyński drwi z posła Czarneckiego: Trzeba przede wszystkim nie pić

- Choćby ostatnio młody poseł, że tak powiem, nie dał rady, to już można powiedzieć, wisi - znaczy został zawieszony - powiedział Kaczyński. Prezes PiS powiedział, że "w polityce trzeba przede wszystkim nie pić", dodając, że chodzi o "nadmierne picie". Przyznał też, że "trzeba mieć troszkę szczęścia". Tego najwyraźniej Czarneckiemu zabrakło. Widzowie słuchający prezesa na te słowa zareagowali śmiechem.

Przemysław Czarnecki "wisi" po wizycie na izbie wytrzeźwień. W sejmie się nie przepracowywał

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnecki trafił w nocy z czwartku na piątek na izbę wytrzeźwień przy ulicy Kolskiej w Warszawie. Ratownicy medyczni znaleźli go, gdy leżał na ulicy, przy jednym z przystanków w Wilanowie. Jak nieoficjalnie ustalili dziennikarze, miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. W piątek wieczorem rzecznik PiS Jarosław Fogiel poinformował PAP, że Czarnecki został zawieszony.

Do tej pory polityk nie wykazał się szczególną inicjatywą, zasiadając w ławach sejmowych. Nie złożył żadnego zapytania ani interpelacji, zaliczył tylko jedno wystąpienie na mównicy.

Kaczyński tłumaczy się z braków węgla. I nawiązuje do PO. "Lulki palili"

Przemysław Czarnecki już wcześniej miał kłopoty. Incydent z nożem podczas nocy sylwestrowej

Wcześniej o pośle było głośno po tym, jak w 2019 roku miał zranić przyjaciela rodziny nożem. W listopadzie 2020 roku prokuratura złożyła w tej sprawie akt oskarżenia.

1 stycznia 2019 r. na telefon alarmowy zadzwoniła żona posła. Twierdziła, że miał on ranić nożem przebywającego w ich domu gościa - ojca chrzestnego ich dziecka. Czarnecki twierdził, że to on wezwał policję, i że nie nie był świadkiem zdarzenia z użyciem noża. - Ja nawet nie wiem, czy tam cokolwiek miało miejsce - mówił reporterowi "Faktów" TVN. Poseł zrzekł się wówczas immunitetu.

Przemysław Czarnecki z zarzutami. Miał zranić nożem przyjaciela rodziny

