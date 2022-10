Tusk komentuje atak PiS-u na swojego syna. "To oczywiście boli"

Donald Tusk wziął udział w sobotę w kongresie Inicjatywy Polskiej. W swoim wystąpieniu nawiązał do ostatnich wydarzeń i kolejnych doniesień ws. afery podsłuchowej "Sowa i przyjaciele", a także do ostatniego materiału TVP, w którym zaatakowano jego syna.

W czwartek w "Wiadomościach" jeden z materiałów poświęcono zeznaniom współpracownika Marka Falenty - Marcina W. Ma z nich wynikać, jakoby przekazał Michałowi Tuskowi torbę z 600 tysiącami euro łapówki dla ojca. Syn byłego premiera podkreślił, że sprawa rzekomej łapówki "to bzdura", jest znana od lat i nigdy nie był przesłuchiwany w tej sprawie.

- Dziś w Polsce rządzi partia, która z nienawiści do oponentów i z pogardy do zwykłych ludzi uczyniła dość skuteczne narzędzia rządów. Dziś w Polsce miliony Polek i Polaków mają uzasadnioną nadzieję, (...) że taki czas szybko minie - mówił lider PO.

Podkreślał, że wierzy, że ten czas minie "niezależnie od tego, ile jeszcze przyjdzie mu zapłacić od tego osobistej ceny".

Tusk: Kolejny raz zaatakowano mojego syna. To oczywiście boli

- Chciałbym po raz kolejny podziękować za słowa wsparcia, kiedy kolejny raz zaatakowano moją rodzinę, mojego syna - mówił dalej polityk. - To oczywiście boli. Każdy, kto ma dzieci wie dobrze, że to boli - dodał.

Tusk podkreślił, że PiS, Kaczyński i Ziobro nieprzypadkowo sięgają po "tego typu narzędzia". - Oni uważają, że jak ktoś kocha, to jest słabszy. Jak ktoś ma kochającą się rodzinę, to jest to słaby punkt. Ja wiem, że jeśli ktoś kocha to jest silniejszy. Jest w stanie sprostać wszystkiemu - podsumował.

- To, co dzieje się w Polsce to nie jest saga rodzinna (...) Na mojej drodze po Polsce staram się rozmawiać z ludźmi wszędzie, gdzie jestem. (...) Miliony Polek i Polaków są ofiarami takiej polityki, jaką PiS zafundował w Polsce - stwierdził.

Afera podsłuchowa. Prokuratura upubliczniła zeznania wspólnika Marka Falenty

Michał Tusk odniósł się do protokołów z zeznań wspólnika Marka Falenty w rozmowie z Onetem.

- Informacje o tych zeznaniach pojawiały się już w mediach. Prokuratura ma je od lat. Nigdy przez te wszystkie lata nie byłem nawet przesłuchiwany w tej sprawie. To bzdury - kwituje syn byłego szefa rządu. Marcin W. twierdził, że "wręczył M.T." reklamówkę, w której miało znajdować się 600 tys. euro w gotówce. O tym, że chodzi o Michała Tuska, informuje TVP Info.

Marcin W. zeznał w listopadzie 2017 r., że do wręczenia łapówki miało dojść trzy lata wcześniej. "Marek F. twierdził, że jest w stanie to załatwić, tylko potrzeba na to, z tego co pamiętam, 600 tys. euro, które miało być przekazane, jak to mówił Marek F. 'dla Tuska' w szerokim tego słowa znaczeniu, bo nie wiem, czy chodziło o partię, czy o samego Donalda Tuska, czy o rząd w znaczeniu wówczas rządzących Polską, w każdym razie pieniądze te odbierał od nas M. T." - czytamy w opublikowanych dokumentach.

Zeznań Marcina W. na temat syna Donalda Tuska nie było w aktach sprawy, które czytałem w SO w Warszawie. One pochodzą z łódzkiego CBA i tamtejszego oddziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej. W aktach, z którymi się zaznajomiłem, było jedynie zeznanie Marcina W., w którym wspominał o konfrontacji z Markiem Falentą, której byli poddani w Łodzi. Prok. Krajowa odmówiła mi informacji, jakiej sprawy dotyczyła konfrontacja - napisał na Twitterze Grzegorz Rzeczkowski, dziennikarz "Newsweeka".

"Protokoły są z różnych śledztw, w których Marcin W. występuje i jako świadek i jako podejrzany. Ten opisany przez Rzeczkowskiego jest kontynuacją wcześniejszych wyjaśnień, których nie ujawniono. I najważniejsze - brak inf. o wyłączeniu materiałów w sprawie sprzedaży taśm Rosjanom" - to jeden z komentarzy do upublicznionych zeznań Marcina W.

Afera podsłuchowa wybuchła 14 czerwca 2014 r. Wtedy "Wprost" opublikował stenogramy rozmów kilkudziesięciu osób związanych z polityką i biznesem. Nielegalne podsłuchy były zainstalowane w kilku stołecznych restauracjach, m.in. w lokalu Sowa & Przyjaciele. Rozmowy były nagrywane w latach 2013-2014. Wśród nagrywanych byli między innymi: ministrowie rządu Donalda Tuska (w tym: szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz, minister transportu Sławomir Nowak, minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz), ówczesny prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka, były prezydent Aleksander Kwaśniewski oraz ówczesny szef Banku Zachodniego WBK Mateusz Morawiecki.