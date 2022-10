Przemysław Czarnecki wyszedł z izby wytrzeźwień. "Jak samopoczucie? A jak może wyglądać?"

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnecki trafił w nocy na izbę wytrzeźwień przy ulicy Kolskiej w Warszawie. Ratownicy medyczni znaleźli go, gdy leżał na ulicy, przy jednym z przystanków w Wilanowie. Jak nieoficjalnie ustalili dziennikarze, miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

W piątek wieczorem polityk opuścił izbę wytrzeźwień. Jeden z dziennikarzy, którzy czekali na niego pod budynkiem, zapytał posła o samopoczucie. Przemysław Czarnecki odpowiedział: "a jak może wyglądać?".

"Wypada posłowi na Sejm takie zachowanie"? - dopytywał dziennikarz.

Poseł odpowiedział, że "nie będzie tego komentował". Na kolejne pytania, odpowiadał w ten sam sposób.

W piątek po południu rzecznik PiS Radosław Fogiel poinformował PAP, że prezes partii Jarosław Kaczyński zawiesił posła w prawach członka partii i skierował wniosek o wszczęcie postępowania do rzecznika dyscyplinarnego PiS.

Kim jest Przemysław Czarnecki?

Przemysław Czarnecki w ławach sejmowych zasiada drugą kadencję. Jest zastępcą przewodniczącego komisji spraw zagranicznych, członkiem komisji obrony narodowej oraz podkomisji stałej do spraw współpracy z zagranicą i NATO.

Poseł PiS prywatnie jest synem europosła Ryszarda Czarneckiego.

O Przemysławie Czarnecki zrobiło się głośno po nocy sylwestrowej z 31 grudnia 2018 roku na 1 stycznia 2019 roku. Jak informował TVN24, policję rano wezwała żona posła. Twierdziła, że Czarnecki zranił nożem przyjaciela rodziny. Z kolei polityk utrzymywał, że to on wezwał służby. - Ja nawet nie wiem, czy tam cokolwiek miało miejsce - mówił wówczas reporterowi "Faktów" TVN.

Według jednej z wersji śledczych przyjaciel rodzin sam miał się zranić zbitą szklanką. Był pod wpływem alkoholu miał ponad dwa promile alkoholu we krwi. Pijana była również żona Czarneckiego, on był trzeźwy.

Fogiel: Jarosław Kaczyński zawiesił Przemysława Czarneckiego

Zlecone ekspertyzy pozwoliły jednak wykluczyć taki scenariusz. Doprowadziły też prokuraturę do wniosku, że agresji dopuścił się poseł PiS. - Mam nadzieję, że szybko uda mi się oczyścić moje imię przed niezawisłym sądem. W prokuraturze nie przyznałem się do zarzucanych mi czynów, bo jestem niewinny. Liczę, że sąd podejdzie do mojej sprawy sprawiedliwie wyrokując - mówił polityk PiS.

W listopadzie 2020 roku prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec posła PiS. Prokuratura wówczas przekazała portalowi tvn24.pl, że Czarnecki został oskarżony o przestępstwo z artykułu 157 kodeksu karnego, paragraf 1: "kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia inny niż określony w artykule 156, par 1, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat".