Zbigniew Ziobro atakuje Donalda Tuska. "Bezkrytycznie dał wiarę relacjom Marcina W. Wpadł w sidła"

- Jeżeli Donald Tusk ma do kogoś pretensje, że w takiej formie doszło do ujawnienia tego materiału, to może je kierować pod własnym adresem. Chciał zastawić sidła na kogoś innego, a sam w sposób spektakularny w te sidła wpadł - powiedział Zbigniew Ziobro.

3 Twitter.com/PK_GOV_PL Otwórz galerię Na Gazeta.pl