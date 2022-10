Napieralski zeznawał w Senacie ws. Pegasusa. "Jestem w szoku. Ten system ma niszczyć ludzi"

W piątek "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że CBA "zainfekowała telefon" Grzegorza Napieralskiego Pegasusem. Miało do tego dojść niedługo po złożeniu zeznań przez Marcina W., wspólnika Marka Falenty. "Z danych, do których dostęp ma 'Wyborcza' będąca członkiem międzynarodowego konsorcjum 'Pegasus Project', wynika, że CBA włamywało się na telefon Napieralskiego kilkakrotnie we wrześniu 2018 r." - podał dziennik.

Nazwisko Napieralskiego pojawiło się w opublikowanych na polecenie Zbigniewa Ziobry protokołów z przesłuchań Marcina W.

Grzegorz Napieralski w zeznaniach Marcina W. "Sprawa nadmuchana przez Ziobrę"

W. zeznał, jakoby Napieralski domagał się 20 lub 30 tys. zł na konto fundacji prowadzącej szkołę muzyczną, do której miała chodzić córka polityka. W zamian zaś Napieralski miał "spacyfikować" bydgoską posłankę SLD, która przeszkadzała w interesach Falenty i W. Napieralski stanowczo zaprzecza informacjom z zeznań. - To sprawa nadmuchana przez Ziobrę. Najlepiej świadczy o tym fakt, że do tych protokołów nie zostały dołączone moje zeznania, choć w tej sprawie byłem przesłuchiwany już trzy czy cztery lata temu i zaprzeczyłem tym historiom - mówił cytowany przez "Gazetę Wyborczą".

W piątek poseł wypowiadał się przed senacką komisją ds. wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji.

- Ja jestem naprawdę w szoku. Myślałem, że w demokratycznym, normalnym państwie, jeśli się kogoś podejrzewa, to się go zaprasza i pyta. Ja nie jestem terrorystą, jestem osobą znaną publicznie. Myślę, że polskie państwo wie, gdzie mieszkam, gdzie przebywam i nie ucieknę przed żadnym urzędem, instytucją - mówił. Podkreślił, że będzie chciał wyjaśnić tę sprawę.

"Była szeroka wiedza z moich rozmów i spotkań sztabowych"

Jak mówił, zgodnie z publikacją "Gazety Wyborczej" zaczął być inwigilowany przed kampanią wyborczą w 2019 roku. Komentując kwestię samych zeznań W. Napieralski, stwierdził, że zrobiono z niego "kozła ofiarnego".

- Nie przypominam sobie, żeby cokolwiek uzasadniało użycie tego systemu do inwigilacji. W roku 2018 zadeklarowałem się absolutnie po stronie największej partii opozycyjnej, w pomocy przy wyborach samorządowych, współpracowałem ze sztabem centralnym, współpracowałem ze sztabem lokalnym, prowadząc kampanię, wspierałem kandydatów na burmistrzów i prezydentów. Rozumiem, że była szeroka wiedza z moich rozmów i spotkań sztabowych. Jeżeli to faktycznie jest ten czas kampanii, a tak wynika z tego artykułu, to wiedza na temat na przykład posunięć w województwie zachodniopomorskim sztabu wyborczego głównej opozycyjnej partii, mogła być absolutnie wykorzystana przez władzę - mówił. - Jeżeli można zrobić to z każdym politykiem i oskarżyć go o wszystko, to co ma powiedzieć człowiek, który nie jest politykiem, nie ma immunitetu, który nie zna nikogo ważnego i nagle podpadnie komuś z władzy i zostanie też inwigilowany - podkreślał. Jak mówił, "tego systemu można użyć też do manipulacji, może się tam zdarzyć wszystko". - Jeżeli nas można tak niszczyć, to każdego można tak niszczyć - dodawał.

Napieralski mówił, że system Pegasus jest po to, by "niszczyć ludzi". - Ten system w założeniach miał tropić największych terrorystów na świecie. Co ja, bomby podkładam pod Sejm czy Senat? Czy ja jestem terrorystą? - mówił.

