Jarosław Kaczyński gościnnie na TikToku. Przywitał się z obserwującymi profil posła PiS

W ostatnim czasie profil na TikToku założyli m.in. Kazimierz Smoliński czy Piotr Wawrzyk. U tego drugiego na najnowszym nagraniu jako niespodzianka pojawił się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. - Serdecznie pozdrawiam wszystkich użytkowników - i tych, którzy nas lubią, i tych, którzy nas nie lubią. Dobrze, że jesteście aktywni, że chcecie mieć informacje, że się wymieniacie informacjami. Gratuluję i jeszcze raz pozdrawiam - powiedział lider PiS.

Jarosław Kaczyński z apelem do polityków PiS: Trzeba być obecnym w internecie

Podczas spotkania w Stalowej Woli, które odbyło się na początku września, Jarosław Kaczyński zaapelował do polityków związanych z Prawem i Sprawiedliwością o większą aktywność w internecie.

- To, że oni (opozycja - red.) mają w tej chwili przewagę w mediach, tego nie zmienimy. Natomiast jest jedno narzędzie, którego my prawie nie używamy, a inne partie go używają. Proszę państwa, trzeba być obecnym w internecie - mówił Kaczyński.

- Przecież teraz zdecydowana większość inwestycji jest z polskich środków, a nie unijnych. Trzeba o tym mówić, trzeba powiadamiać miejscowe społeczeństwa o tym, że to my. To jest w interesie zarówno Polski, jak w interesie partii, a także interesie tych posłów, senatorów, a także radnych [...] Mam wielki apel, żeby to robić, żeby była taka nasza ofensywa w internecie - mówił dalej lider PiS.

W dalszej części wypowiedzi Jarosław Kaczyński przyznał, że sam ma niewielkie kompetencje internetowe. Zaznaczył, że "jego stosunek do internetu" jest na poziomie wczesnych lat 90. - Dzisiaj ogromna cześć ludzi zaczyna dzień od przejrzenia internetu. No niektórzy zaczynają od przejrzenia Pudelka, tam się nie przebijemy. Ale jednak większość zagląda w inne miejsca i dowiaduje się, co się dzieje w kraju - mówił szef PiS.

- Są portale miejscowe, państwo się świetnie w tym interesują. Nawet niekiedy na małych terenach, na przykład w górach, gdzie co parę kilometrów jest inna ziemia, a na każdej są przynajmniej dwa portale, czyli łącznie na powiat jest ich z dziesięć lub więcej - dodał.