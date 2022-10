PiS pilnie przybywa z odsieczą pomocnikom Sasina. Wyroków mogą nie usłyszeć, bo Ziobro przymknął oko

Zobacz wideo Michał Kobosko: Donald Tusk miał wiele narzędzi, żeby wyjaśnić aferę podsłuchową

Mówi polityk obozu rządzącego: - Jest fala takich spraw. Sądy zaczynają ścigać samorządowców.

Procesy samorządowców, którzy w 2020 roku przekazali Poczcie Polskiej spisy wyborców, to dla obozu PiS narastający problem. A jeśli zostawi ich samym sobie, to straci ich lojalność. Czas nagli Nowogrodzką. W lipcu Sąd Okręgowy w Poznaniu już prawomocnie uznał, że wójt gminy Wapno złamał prawo, przekazując Poczcie spis wyborców, ale postępowanie warunkowo umorzył. Inne sądy mogą jednak orzekać ostrzejsze wyroki. W kolejce jest ponad 200 spraw do rozstrzygnięcia. Fala procesów i wyroków dopiero rusza i Nowogrodzka chce ją uprzedzić, ustawowo umarzając te postępowania.

Listę ponad 200 wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy przesłali Poczcie Polskiej spisy wyborców, stworzyła Sieć Obywatelska Watchdog. Samorządowcy przekazywali dane, bo 16 kwietnia 2020 r. premier Mateusz Morawiecki polecił Poczcie Polskiej przygotowanie głosowania korespondencyjnego - na tej podstawie Poczta Polska wystąpiła do samorządów o przekazanie spisów wyborców.

Wówczas wielu prawników wskazywało, że samorządowcy mimo to nie mogą udostępniać spisów. Patrząc na mapę samorządów, które zastosowały się do poleceń premiera i Poczty to więcej jest ich w tych regionach, w których silne jest PiS: wschód i południe kraju - w tym takie większe miasta jak Stalowa Wola czy Chełm, którymi rządzą prezydenci popierani przez Zjednoczoną Prawicę.

Droga do ich osądzenia krótka nie jest. Najpierw trzeba złożyć do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. - Prokuratura nie stawia zarzutów samorządowcom, bo nie widzi tu żadnego przestępstwa - mówi osoba zbliżona do prokuratury. Taka jest polityka przyjęta przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę i Prokuraturę Krajową.

Śledczy odmawiają więc wszczęcia śledztwa albo je umarzają. Potem strona społeczna wnosi zażalenia, które nic nie dają, ale finalnie do sądu trafia - de facto wbrew prokuraturze - subsydiarny akt oskarżenia przeciwko samorządowcowi.

Polityk obozu rządzącego utyskuje: - A sądy robią, co chcą. Chcą zastraszyć ludzi, którzy byli odpowiedzialni. Stąd potrzebna jest interwencja ustawowa.

Tą interwencją jest poselski projekt ustawy o abolicji dla samorządowców, którzy wydawali spisy wyborców Poczcie Polskiej.

Projekt ten jest okrojoną do minimum "bezkarnością+", która zrodziła się w PiS jeszcze w roku 2020 - krótko po wyborach prezydenckich. Wtedy to do uchwalenia projektu parł najmocniej premier Mateusz Morawiecki. Kulisy awantury o bezkarność+ ujawnialiśmy w Gazeta.pl niemal dokładnie 2 lata temu

W projekcie z 2020 r. przepis o bezkarności był tak ogólny, że dawał możliwość uniknięcia odpowiedzialności za praktycznie każde przestępstwo, jeśli tylko jego popełnienie byłoby uzasadniane przeciwdziałaniem pandemii Covid-19. Próbę organizowania wyborów kopertowych też można było uznać za walkę z pandemią i zdjąć odpowiedzialność z wysokich urzędników jak i samorządowców. Projekt jednak upadł, bo nie udało się porozumieć PiS-owi z ziobrystami. Solidarna Polska wprost mówiła, że nie zagłosują za "bezkarnością+". Ziobryści motywowali to wzniośle, ale realnie chodziło o to, aby Mateusz Morawiecki - wróg Ziobry - nie mógł zostać objęty bezkarnością. Później projekt wracał, ale znów rozbijał się o spór w Zjednoczonej Prawicy.

Aktualny projekt opracowano w samym PiS, a Solidarna Polska w tym procesie w zasadzie nie uczestniczyła. Ziobryści tym razem nie chcą jednak oponować przeciwko projektowi. - Poprzednie propozycje były zbyt szerokie, ale już taka okrojona ustawa jest do zaakceptowania - słyszymy w otoczeniu ministra sprawiedliwości.

Zgodnie z propozycją, "nie popełnił przestępstwa wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który w czasie stanu epidemii przekazał operatorowi wyznaczonemu spis wyborców w związku z wyborami powszechnymi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi w 2020 r.". W praktyce uchwalenie projektu oznaczać będzie, że wszczęte i niezakończone prawomocnym wyrokiem sprawy zostaną automatycznie umorzone. A jeśli ktoś już został skazany, to wyrok ulegnie zatarciu.