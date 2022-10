Wybory kopertowe. Sasin o ustawie abolicyjnej: Urzędnicy wykonywali swoje obowiązki, nie można ich karać

W czwartek do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy zakładający umarzanie trwających przed sądami postępowań oraz zatarcie wydanych wyroków w sprawach dotyczących przekazywania spisów wyborców Poczcie Polskiej. Na taki krok zdecydowały się niektóre władze samorządowe w ramach organizacji wyborów prezydenckich w 2020 roku.

Propozycję przepisów w tej sprawie zgłosiła do laski marszałkowskiej grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Według wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina urzędnicy nie powinni ponosić odpowiedzialności karnej za udostępnianie spisów na potrzeby wyborów przed dwoma laty.

- Co do tych wyroków mam daleko idący krytycyzm, bo ci samorządowcy wykonywali konstytucyjny obowiązek, uczestniczyli w wykonywaniu konstytucyjnego obowiązku zorganizowania wyborów prezydenckich w terminie, który jest przewidziany konstytucją, więc nie można za to karać - komentował Sasin.

PiS chce abolicji dla włodarzy, którzy wysłali poczcie spis wyborców

"Ustawą abolicyjną PiS potwierdza, że działania PROPAŃSTWOWE nie mogą być piętnowane i negatywnie wykorzystywane w walce politycznej" - stwierdził poseł PiS, były rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Wybory kopertowe. Ustawa o abolicji. "PiS zachęca do przestępstw"

- Kaczyński chce nagradzać za łamanie prawa, nie pierwszy i nie ostatni raz, tak działa PiS-owska władza. Ona zachęca do przestępstw, bo przypomnę, że nie było podstaw prawnych, by udzielać Poczcie Polskiej takich informacji. Morawiecki z Sasinem dysponowali opiniami prawnymi, w których było jasno powiedziane, że działanie Poczty Polskiej w tym zakresie jest nielegalne - mówił z kolei w Sejmie w rozmowie z dziennikarzami szef klubu KO Borys Budka.

"Prawo w Polsce PiS-u służy do legalizowania nielegalnych i niekonstytucyjnych działań funkcjonariuszy i aparatczyków tej partii. Jej posłowie złożyli dziś do laski marszałkowskiej projekt ustawy ws. abolicji za wybory kopertowe. Skandal" - skomentował na Twitterze poseł KO Krzysztof Piątkowski.

"Prawo nie działa wstecz. Dzisiejsza wrzutka PiS jest niezgodna z Konstytucją. Ta władza jest winna za wybory kopertowe i ma o tym świadomość. Nie pozostaniecie bezkarni!" - skomentował poseł Koalicji Polskiej Radosław Lubczyk.

