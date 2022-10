"Teraz mogą wszystko". PiS boi się, że UE obali ich władzę

Zobacz wideo Krzysztof Śmiszek: Ja chcę silnej Polski w UE

Polityk opozycji przyznaje: - Spadło to nam jak z nieba.

REKLAMA

Więcej o UE przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

A zaczęło się od publikacji "Rzeczpospolitej" i "Financial Times". Do problemu z KPO (brak wypłaty 36 mld euro) może dojść kolejny - z pieniędzmi na politykę spójności (75 mld euro na lata 2021-27, czyli rocznie po 52 mld zł). Problem w tym, że w umowie partnerstwa polskiego rządu z KE zapisano obowiązek wypełniania warunków Karty praw podstawowych (KPP) - a ta zawiera prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu. W efekcie Komisja Europejska potencjalnie może, podpierając się ogólnymi zapisami KPP, wstrzymać 75 mld euro na inwestycje poczynione przez Polskę.

- Wrzutka i tyle - mówią politycy PiS o tych publikacjach. Starają się prezentować spokój. - Czasami pojawiają się tematy, które rozgrzewają do czerwoności, a potem gasną - dodaje rozmówca z PiS.

Za "wrzutkę" uznają wypowiedź dyrektora generalnego ds. polityki regionalnej w Komisji Europejskiej, Marca Lemaitre'a. Ludzie z obozu rządzącego wskazują, że Lemaitre był szefem gabinetów u byłych komisarzy UE Danuty Hubner i Janusza Lewandowskiego, czyli ludzi Platformy Obywatelskiej.

A Lemaitre powiedział tak: - Polskie władze same zadeklarowały, że nie wypełniły jednego z podstawowych warunków umożliwiających zwrot pieniędzy, związanego z Kartą praw podstawowych. To horyzontalny warunek, nie dotyczy poszczególnych sektorów, ale całości funduszy. I dopóki on nie będzie wypełniony przez Polskę, płatności nie będą zwracane przez KE. Te rachunki będą czekać.

Potem jeszcze rzecznik KE Stefan De Keersmaecker dodawał: - Nie jesteśmy w stanie pokryć rachunków za wykonane inwestycje, dopóki Polska nie wypełni warunków podstawowych.

Temat wybuchł, choć politycy PiS bagatelizują publikacje w mediach.

KE zamroziła już środki na KPO, choć rząd PiS ustami premiera Mateusza Morawieckiego przekonywał, że euro na KPO jak i te z głównego budżetu UE są absolutnie niezagrożone. Dlaczego więc podobne ryzyko, nawet jeśli na innej podstawie prawnej, nie miałoby się zmaterializować ws. pieniędzy na spójność UE? Środki z nowej perspektywy mogą, wedle przewidywań rządu, popłynąć do Polski najwcześniej w 2023 r.

Im bliżej wyborów (w październiku 2023 r.), tym może być jeszcze goręcej wokół tych pieniędzy, a problem stawać się realny.

Polityk PiS: - Nie wydarzyło się jeszcze nic, co by nas oddalało o pół paznokcia od tych środków. - A czy finalnie popłyną? - pytamy. - Wszystko należy kalkulować, łącznie z wojną atomową - odpowiada.

W PiS powołują się na odpowiedzialnego za budżet UE komisarza. A Johannes Hahn - podkreślają - zapewniał, że nie ma żadnych decyzji o wstrzymywaniu jakichkolwiek z funduszy spójności.

Na razie są tylko cytowane wyżej słowa urzędników brzmiące jak ostrzeżenie z Brukseli, choć nie przekute w żadne decyzje. Szum informacyjny jest ogromny. Nawet wersje co do faktów są sprzeczne, bo Lemaitre mówi tak: wedle samego polskiego rządu Polska nie wypełnia jeszcze zasad Karty praw podstawowych. A polskie ministerstwo funduszy europejskich odparowuje, że przecież informowało KE w przekazanej samoocenie o wypełnianiu Karty.

Widać też, choć na razie nieśmiało, iskrzenie w rządzie. Oto minister rozwoju Waldemar Buda wskazuje na Twitterze palcem na ministra funduszy europejskich Grzegorza Pudę jako tego, który odpowiada za wpisanie do umowy z KE obowiązku przestrzegania Karty praw podstawowych.

- Karta praw podstawowych to teraz użyteczne narzędzie do wojny z PiS - twierdzi w rozmowie z Gazeta.pl znany polityk PiS.

I dziwi się, że polska dyplomacja w polityce w ramach UE jest aż tak niezdarna. - Problem z KPO sami sobie stworzyliśmy w 2020 r., godząc się na "kamienie milowe". Wcześniej rząd zgodził się na mechanizm warunkowości "pieniądze za praworządność", a teraz jeszcze na wpisanie Karty praw podstawowych do umowy partnerstwa. Niestety, ktoś bezmyślnie wpisał obowiązek jej przestrzegania.

Jak dodaje: - Komisja Europejska teraz wszystko może. Przetrzymają pewnie wypłatę pieniędzy z głównego budżetu aż do wyborów, albo przynajmniej ograniczą do minimum ich strumień. Tak, aby PiS przegrało. Nie ma co ściemniać, że chodzi o coś innego.

Problem z pieniędzmi z budżetu UE jest dopiero na horyzoncie. I nie jest jedyny. W PiS jest strach przed kumulacją politycznego balastu: przede wszystkim wysokich cen, kosztów prądu i ogrzewania, a teraz jeszcze problemów z pieniędzmi z UE.

- Polska się nie zawali, jeśli nie dostaniemy paru miliardów euro z UE. Skoro stać nas waloryzację emerytur o prawie 14 proc., to poradzimy sobie też bez pieniędzy z UE. Wszystkie problemy będą się jednak kumulować, a ludzie kogo będą winić? Władzę, nas - mówi polityk PiS.