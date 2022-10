Źródła "Gazety Wyborczej": Śledczy sprawdzali wątek 600 tys. euro i nie znaleźli żadnego potwierdzenia

Michał Tusk w mediach już zaprzeczył informacjom zawartym w zeznaniach Marcina W. - Nie znam tych osób i nigdy ich nie spotkałem. Nigdy też nie byłem przesłuchiwany w tej sprawie. Temat ten był już opisywany w mediach w 2020 r. - mówił w środę "Gazecie Wyborczej".

REKLAMA

Zobacz wideo Jakie stanowisko zaprezentuje Polska na Szczycie Klimatycznym w Egipcie? Jesteśmy na PreCop 27

Informator "Wyborczej": Publikacja tych zeznań to pułapka, jaką Ziobro zastawił na Tuska

Wieczorem dziennik opublikował artykuł, w którym przytoczona została relacja osoby znającej całość zeznań byłego wspólnika Falenty. - Publikacja tych zeznań to pułapka, jaką Ziobro zastawił na Tuska - twierdzi informator "Gazety Wyborczej". "Nasz rozmówca zaznacza, że śledczy sprawdzali wątek 600 tys. euro i nie znaleźli żadnego potwierdzenia zeznań Marcina W." - czytamy w gazecie.

O upublicznieniu dokumentów z zeznań Marcina W. zdecydował Prokurator Generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W środę po południu na stronie Prokuratury Krajowej zamieszczono decyzję Prokuratora Generalnego w tej sprawie. Umieszczono także pięć protokołów przesłuchań - z 23 września 2014 roku, 24 sierpnia 2015 roku, 20 listopada 2017 roku, 16 września 2019 roku i 11 czerwca 2021 roku. Co ważne, prokuratura nie ujawniła wszystkich protokołów.

Przesłuchanie w 2017 roku dotyczyło m.in. kwestii pośredniczenia firmy Marka F. w dostawach węgla z Rosji dla państwowej spółki. Marcin W. twierdził w 2017 r., że razem z Markiem F. "osobiście wypłacał w w biurze prowizję za zgodę na tę transakcję" i "ta prowizja to była łapówka". Marcin W. miał obawiać się, że Marek F. przywłaszczy sobie część tych pieniędzy i miał postawić warunek, że zgadza się na tak wysoką kwotę tylko wtedy, gdy "Michał T. [syn byłego premiera - red.] przyjedzie po nią sam".

Afera taśmowa. Co jest w zeznaniach Marcina W. ujawnionych przez Ziobrę?

Prokuratura opublikowała protokoły zeznań Marcina W.

"Zapytałem F., czy to są pieniądze dla "samego szefa szefów", czyli Donalda Tuska. Odpowiedź F. była następująca: "Nie, są to pieniądze partyjne i dlatego zawsze będziemy bezpieczni". Była to kwota 600 tys. euro." - mówił Marcin W. Twierdził potem, że syn byłego premiera zabrał pieniądze umieszczone w reklamówce.

W tym tygodniu "Newsweek" opisał nowy wątek tzw. afery taśmowej. Z ustaleń tygodnika wynika, że przed opublikowaniem nagrań przez "Wprost" w 2014 roku, Falenta miał je sprzedać Rosjanom. "Newsweek" powołuje się na zeznania Marcina W., wspólnika Marka Falenty. Po publikacji Donald Tusk zorganizował konferencję prasową i wezwał do utworzenia komisji śledczej w tej sprawie. - Panie prezesie Kaczyński. Wzywam was do powołania sejmowej komisji śledczej, by nikt nie mógł snuć domysłów, że władza PiS została zamontowana przez rosyjskie służby - mówił.

"Ziobro obawiał się, że Tusk odwoła konferencję"

To w odpowiedzi na konferencję Tuska Ziobro zdecydował się o upublicznieniu części zeznań. "Zaznaczam, że - w przeciwieństwie do pana Donalda Tuska - prokuratura nie podchodzi do ich treści bezkrytycznie" - podkreślił prokurator generalny w swoim postanowieniu.

O decyzji Ziobry ws. opublikowania zeznań pisał w środę Jacek Gądek z Gazeta.pl. "- Poszli całą ławą do ataku, no i się nadziali - mówią w otoczeniu Zbigniewa Ziobry o podpieraniu się głównie przez PO zeznaniami Marcina W. o wątku szpiegowskim w aferze taśmowej" - pisał. Jeden ze współpracowników ministra sprawiedliwości stwierdził, że "Ziobro obawiał się tylko tego, że Donald Tusk odwoła swoją konferencję".

"Ziobro obawiał się, że Tusk odwoła konferencję". Kulisy ujawniania zeznań pana W.