Igor Tuleya ma zostać przywrócony do pracy. Prezeska sądu dostała ultimatum, grozi jej grzywna

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe nakazał w sobotę prezesce Sądu Okręgowego przywrócenie do pracy sędziego Igora Tuleyi - podaje OKO.press. Jeśli nie stanie się to w ciągu tygodnia, na prezeskę może zostać nałożona grzywna do 15 tys. zł.

