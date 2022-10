Negocjacje ws. przekazania przez Niemcy czołgów Polsce wstrzymane. Ociepa o kulisach: Bilans był nieopłacalny

Zobacz wideo Ociepa: Rozmowy z Niemcami ws. wymiany okrężnej zostały wstrzymane

W ramach rządowego programu wymiany sprzętu "Ringtausch" Niemcy przekazują sprzęt zachodni starszych typów państwom sojuszniczym w zamian za ich wsparcie wojskowe dla Ukrainy podczas trwającej agresji militarnej na jej terytorium. Ukraina otrzymywała dotychczas poradzieckie czołgi - m.in. od Polski, która przekazała Kijowowi ponad 200 czołgów T-72. Warszawa jednak wciąż nie otrzymała niemieckich Leopardów, które miały uzupełnić nasze okrojone zasoby.

REKLAMA

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Marcin Ociepa: Bilans był dla nas nieopłacalny

W Porannej Rozmowie Gazeta.pl wiceszef MON, Marcin Ociepa został zapytany o negocjacje na linii Warszawa - Berlin ws. pozyskania Leopardów.

- [Te rozmowy - red.] zostały zawieszone. To znaczy oferta Niemiec, która do nas wpłynęła, była ofertą niesatysfakcjonującą, dlatego, że dotyczyła przekazania niewielkiej ilości czołgów i byłoby to bardzo rozłożone w czasie. [...] To nie chodzi o przekazanie byle czego [...] my mamy związki taktyczne. [...] Chodzi o to, żeby wkomponować całą kampanię czołgów w nasze brygady - powiedział polityk.

Ociepa stwierdził, że polska strona przekazała "całkiem sporo" czołgów Ukrainie, w porównaniu m.in. do Czech. Przypomnijmy, że nasi południowi sąsiedzi w ubiegłym tygodniu podpisali porozumienie, na podstawie którego Niemcy dostarczą im sprzęt wojskowy. W ramach porozumienia podpisano cztery umowy, dzięki którym czeskie wojsko zostanie zasilone 14 czołgami Leopard oraz jednym pojazdem ratowniczym Bergepanzer 3 Büffel.

- Jeżeli [...] my nie mogliśmy ze strony niemieckiej, jako rekompensaty pozyskać czołgów na poziomie 40 sztuk to coś jest nie tak - powiedział wiceszef MON.

Polityk powiedział, że bilans czołgów, jaki my przekazaliśmy, a jaki oferowała strona niemiecka, był dla nas nieopłacalny. - Odpowiedź, jaką uzyskaliśmy, była taka "mają takie, a nie inne możliwości". [...] Niemiec nie stać, żeby przekazać nam więcej sprzętu - powiedział Marcin Ociepa.