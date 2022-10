Prezeska TK Julia Przyłębska poinformowała, że posiedzenie będzie kontynuowane 14 grudnia. Równocześnie, uczestnicy postępowania zostali zobligowani do przedstawienia pisemnych stanowisk w sprawie do końca listopada.

Stanowiska w TK zaprezentowali dziś przedstawiciele: Prokuratora Generalnego - wnioskodawcy sprawy, prezydenta oraz Sejmu. Przerwę zarządzono przed wystąpieniem przedstawiciela MSZ.

Trybunał rozpoczął obrady w pełnym składzie. Termin rozpoczęcia analizy wniosku Prokuratora Generalnego przekładano wielokrotnie, wcześniej ustalając termin rozpraw na luty, marzec, czerwiec i wrzesień.

W listopadzie zeszłego roku Zbigniew Ziobro złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, w którym domaga się zbadania zgodności z Konstytucją przepisów, na podstawie których Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę kary w sprawie kopalni Turów i Izby Dyscyplinarnej SN. Mowa o art. 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 39 Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zbigniew Ziobro nie zgadza się wyrokami TSUE

"W ocenie Prokuratora Generalnego kolejne orzeczenia TSUE w sposób nieuprawniony rozszerzają traktatowe kompetencje UE, naruszając postanowienia polskiej Konstytucji i ignorując orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego konieczne jest skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego jako 'sądu ostatniego słowa' wniosku o przeanalizowanie legalności działań podejmowanych przez TSUE w kontekście polskiej ustawy zasadniczej" - informowała w komunikacie Prokuratura Krajowa.

Rozprawa miała odbyć się początkowo 14 września 2022 roku, jednak na wniosek Ministerstwa Spraw Zagranicznych TK odroczył ją do 19 października.

TSUE nałożyło na Polskę milionowe kary

Przypominamy, że według wyroku TSUE Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów oraz 1 mln euro dziennie za to, że nie zawiesiła stosowania przepisów odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN wobec sędziów.

Trybunał Konstytucyjny przyjrzy się karom nałożonym na Polskę przez TSUE

Do czasu osiągnięcia i podpisania porozumienia Polski z rządem Czech, wysokość kar za Turów osiągnęła poziom 68 mln euro, a według internetowego licznika kary za Izbę Dyscyplinarną wynoszą obecnie ok. 355 mln euro. Ostatni raz w sierpniu Komisja Europejska potrąciła nam 30 mln euro z należnych Polsce funduszy w związku z niedostosowaniem się do wyroku ws. Izby.