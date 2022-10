Nowoczesna broń z Korei trafi do Polski. Mariusz Błaszczak podpisał umowę

Do polskich jednostek artyleryjskich trafi w sumie 288 wyrzutni zdolnych razić cele na odległość około 300 kilometrów. Będzie to uzupełnienie systemu artyleryjskiego dalekiego zasięgu HIMARS, który zamówiliśmy w Stanach Zjednoczonych.

W lipcu z firmą Hyundai Rotem zawarliśmy porozumienie, na mocy którego kupimy 1000 czołgów K2 i ich spolonizowanej wersji, wraz z wozami zabezpieczenia, pakietem logistycznym i szkoleniowym. Z kolei umowa zawarta z Hanwha Defense obejmuje zakup 672 haubic samobieżnych K9 i jej spolonizowanej wersji wraz z wozami towarzyszącymi oraz polskimi elementami, a także pakietem szkoleniowym i logistycznym, zapasem amunicji oraz wsparciem technicznym producenta.

W tym roku nasz kraj otrzyma pierwsze 10 czołgów K2 i 24 haubice K9. Ministerstwo Obrony Narodowej informowało, że w przyszłości broń ma być produkowana w polskich zakładach.

MON: Do wizyty M. Błaszczaka w Korei Południowej nie doszło z powodu awarii samolotu

Szef MON miał w Korei Południowej zaplanowane spotkania z przedstawicielami przemysłu zbrojeniowego. Miał też uczestniczyć dzisiaj w uroczystym przekazaniu pierwszej partii czołgów K2 oraz armatohaubic K9 zamówionych przez Polskę, w ramach umowy zatwierdzonej pod koniec lipca tego roku. W koreańskich zakładach koncernu Hanwha miała też być podpisana umowa ramowa na pozyskanie wieloprowadnicowych wyrzutni K239 Chunmoo.

"Do wizyty nie doszło z powodu usterki technicznej samolotu. Umowa na dostawę koreańskich wyrzutni Chunmoo zostanie podpisana dziś w Warszawie"- informuje resort.

Niektóre południowokoreańskie media, między innymi dziennik Chosun, jedna z głównych gazet w kraju, podały, że wizyta, która miała się rozpocząć w poniedziałek, została odwołana z powodu chińskiej blokady. Pekin miał nie wydać zgody na przelot nad chińskim terytorium.

Błaszczak nie dotarł do Korei. MON: Doszło do usterki samolotu

Umowa ramowa na dostawy wieloprowadnicowych wyrzutni K239 Chunmoo została zatwierdzona przez szefa MON Mariusza Błaszczaka w Warszawie.

Wicepremier poinformował na Twitterze, że pierwsza partia zamówionego do tej pory sprzętu wojskowego z Korei Południowej wkrótce trafi do jednostek wojskowych w naszym kraju. "Rozpoczęły się dostawy sprzętu z Korei Południowej. Pierwsze 24 armatohaubice K9 zmierzają już do Polski i wkrótce będą służyć w jednostkach na wschodzie kraju"- napisał wicepremier, szef MON na Twitterze. "Kolejne dostawy koreańskiego sprzętu już w drodze do Polski. Pierwsze 10 czołgów K2 niedługo wzmocni wschodnią flankę"- głosi kolejny wpis ministra Mariusza Błaszczaka.