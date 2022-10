Tusk chce natychmiastowego powołania komisji śledczej ws. afery podsłuchowej

W czasie konferencji prasowej lider PO Donald Tusk przekazał, że do ujawnienia podsłuchów doszło na wiosnę 2014 roku, czyli kilka miesięcy po tym, jak zlecił kontrolę w firmie Marka Falenty. Przekazał, że było to konsekwencją jego rozmów z górniczymi związkami zawodowymi, które zwracały uwagę m.in. na narastający import rosyjskiego węgla.

- Dokładnie w tym czasie rozmawialiśmy o budowie mostów energetycznych między Ukrainą a Polską. Zaproponowałem wtedy ustanowienie unii energetycznej, tak aby uniezależnić UE od rosyjskiego gazu. To wszystko miało miejsce wiosną 2014 roku. Wtedy uruchomiony został proceder ujawnienia i sprzedaży tych nagrań rosyjskiej stronie - mówił lider PO.

Jak dodał, podczas rządów PiS- u import rosyjskiego węgla do Polski wzrósł. - W 2014r. gdy rządziłem import węgla z Rosji wynosił 4,9 mln ton. Dwa lata później gdy rządził PiS było to już 13 mln ton. Ludzie ABW, którzy byli przy aferze taśmowej powiązani z PiS po przejęciu władzy przez Kaczyńskiego zostali awansowali - dodał.

Nigdy nie zakładałem, że politycy PiS są wplątani w aferę szpiegowską i współpracują z rosyjskimi służbami. Gdy rozpoczęła się afera pana Falenty, uprzedzałem, że PiS dają się wmontować w scenariusz pisany cyrylicą

- Jest rzeczą pierwszorzędnej wagi, żeby to wyjaśnić. Dziś prokuratura nie jest godna zaufania. Tam wątek szpiegowski, rosyjski ginie. Pan Ziobro jest bardziej tajemniczy, niż kiedykolwiek wcześniej. W tej konkretnej sytuacji, tylko niezależna komisja śledcza mogłaby wyjaśnić, dlaczego wciągu ostatnich lat Polska została tak mocno uzależniona od rosyjskiego węgla - podkreślił.

- Nad bezpieczeństwem energetycznym Polski zawisła groźba ingerencji rosyjskiej, w której uczestniczył m.in. pan Falenta i ludzie bliscy szefostwu PiS-u - podsumował.

Tusk: Nie mam żadnych wątpliwości, że część odpowiedzialności spada na czasy, kiedy my rządziliśmy

Tusk zapytany, czy jako premier w latach 2007-2014 mógł zrobić więcej w sprawie zbadania wątków rosyjskich. - Na pierwszym etapie śledztwa i działań nie uzyskano efektów, które pozwoliłyby na wyjaśnienie tej sprawie bezpośrednio po jej ujawnieniu - mówił.

- Tu trzeba rozdzielić dwie kwestie. Pierwsza to działania i współpraca z Falentą funkcjonariuszy ABW i CBA. Druga to sprawa, dlaczego prokuratura nie podjęła wątku rosyjskiego i nie wszczęła w tej sprawie postępowania. Nie mam żadnych wątpliwości, że część odpowiedzialności spada na czasy, kiedy my rządziliśmy. Nie potrafiliśmy na tamten moment wyjaśnić tej sprawy - przyznał.

- Wzywam was do powołania sejmowej komisji śledczej, by nikt nie mógł snuć domysłów, że władza PiS została zamontowana przez rosyjskie służby - zakończył, zwracając się do szefostwa PiS.

Afera podsłuchowa "sprezentowana" Rosji. Nowe ustalenia w sprawie

Nagrania z afery podsłuchowej, zanim zmieniły oblicze polskiej polityki i podważyły wiarygodność przedstawicieli władzy, usłyszeli Rosjanie - to ustalenia śledztwa "Newsweeka". Dziennikarz tygodnika Grzegorz Rzeczkowski ujawnił, czego dotyczyły zeznania wspólnika Marka Falenty, Marcina W. Mężczyzna miał opowiedzieć prokuratorowi o wspólnej wizycie w Kemerowie (centrum administracyjne obwodu kemerowskiego w Rosji) w maju 2014 r. Wtedy Falenta na godzinę zniknął z Rosjanami. Po powrocie miał stwierdzić, że "sprzedał wszystko".

Z opublikowanego w niedzielę przez "Newsweek" tekstu wynika, że Marcin W. zaczął zeznania od przytaczania treści gróźb, które kierowali do niego Rosjanie. Były wspólnik Falenty obawiał się o życie własne i swoich dzieci. Rosjanie mieli żądać od niego, by przestał obciążać biznesmena, bo potrzebują go na wolności, by "ich spłacił".

Przed wspomnianym wyjazdem do Rosji w maju 2014 r. Marcin W., który w sprawie miał status małego świadka koronnego, miał dzwonić do Rosjan i pytać, czy są zainteresowani nagraniami kompromitującymi polskich polityków. Odparli, że oczywiście. Falenta i W. spotkali się wtedy z Igorem Prokudinem, głównym udziałowcem firmy KTK, która odpowiadała za handel węglem między Rosją i Polską. Produkin był zaufanym człowiekiem gubernatora Kemerowa - Amana Tułajewa, polityka bliskiego Kremlowi.

Miesiąc później "Wprost" i "Do Rzeczy" zaczęły publikować stenogramy rozmów nagranych w warszawskich restauracjach. "Newsweek" wskazuje powiązanie obu tytułów z Rosją ("Obie gazety poprzez spółki zależne kontrolowane są przez firmę PMPG, za którą stoi Michał Lisiecki. Biznesmen przejął ją w 2006 r. od ludzi ze Związku Przemysłowego Donbasu, który po kilku latach przeszedł w ręce rosyjskich oligarchów").

Falenta sprzedał taśmy Rosjanom. Śledztwo "Newsweeka"

Marcin W. w swoich zeznaniach z 2021 r. stwierdził, że to nie Rosjanie zlecali podsłuchy. Jego zdaniem Falenta wykorzystał sytuację, by zarobić i uregulować dług, jaki miał wobec jednej z rosyjskich firm - podaje "Newsweek". Dziennikarze kontaktowali się z Marcinem W. i jego pełnomocniczką oraz prokuraturą. Nie uzyskali odpowiedzi na pytania dotyczące zeznań W.

Tyle że "Newsweek" ustalił, iż owo odrębne postępowanie dotyczy korupcji gospodarczej i przyjmowania korzyści majątkowych w związku z pełnioną funkcją publiczną oraz ujawnienia tajemnicy służbowej lub zawodowej.

- Możemy mieć do czynienia z potężną aferą szpiegowską, dlatego brak reakcji prokuratury w zakresie weryfikacji zeznań Marcina W. dotyczących potencjalnego działania obcych służb specjalnych przeciwko rządowi RP jest głęboko niepokojący - powiedział tygodnikowi zastępca szefa ABW w latach 2007-2012 płk Paweł Białek. Jego zdaniem brak zainteresowania prokuratury jest podstawą do powołania sejmowej komisji śledczej, która zbadałaby kluczową dla bezpieczeństwa państwa sprawę.