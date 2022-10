Nieco ponad 5 punktów procentowych dzieli Prawo i Sprawiedliwość wraz z Solidarną Polską od Koalicji Obywatelskiej - wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu. Gdyby wybory do parlamentu odbyły się w połowie października tego roku, PiS i Solidarna Polska dostałyby 32,7 proc. poparcia. To wzrost o 1,1 pkt proc. w porównaniu z wrześniem. Druga w sondażu Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie 27,4 proc. To także wzrost, tyle że o 1,3 pkt proc.

Najnowszy sondaż. Największe partie polityczne notują wzrost poparcia

Na trzecim miejscu w sondażu IBRiS znalazła się Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą zagłosowałoby 11,3 proc. wyborców. To mniej o 2,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Kolejne są: Lewica - 8,4 proc., PSL-Koalicja Polska - 5,6 proc. oraz Konfederacja, z takim samym rezultatem - 5,6 proc.

Prawie co dziesiąty badany nie wie, na kogo oddałby swój głos - procent niezdecydowanych jest wyższy niż we wrześniu i wyniósł 9 proc. Ankietowani odpowiedzieli także na pytanie: "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to czy wziąłby/wzięłaby Pan/Pani w nich udział?". Odpowiedzi twierdzącej udzieliło ponad 55 proc. pytanych ("zdecydowanie tak" - 43,9 proc. głosów, "raczej tak" - 11,9 proc.).

Odsetek wyborców, którzy nie wzięliby udziału w głosowaniu, wyniósł ponad 40 proc. ("raczej nie" - 15,2 proc. badanych, "zdecydowanie nie" - 25,2 proc.).

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) przeprowadził sondaż w dniach 11-13 października 2022 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

