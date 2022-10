Duda w Rzymie: Rosja dopuszcza się wielu zbrodni. Widziałem efekty tego na własne oczy

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Polska wspiera Ukrainę nie tylko w obronie, ale też w eksporcie jej produkcji rolnej. Podczas swojego wystąpienia mówił, że na tym polegają nasze wysiłki na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywnościowego na świecie i dostosowania systemów żywnościowych do potrzeb zrównoważonego rozwoju. - Rosyjskie działania znacznie spotęgowały narastający w świecie kryzys żywnościowy. Rosja uniemożliwiła, a następnie poważnie ograniczyła eksport żywności i produktów rolnych z Ukrainy - jednego z ich najważniejszych światowych producentów - mówił Andrzej Duda.

Prezydent podkreślał także, że na destrukcyjną aktywność Rosji, tworzenie przez nią kryzysów i uzależnień, Polska odpowiada aktywnością konstruktywną. - Według wstępnych danych od początku wojny do Polski trafiło około milion ton ukraińskiego zboża. Oznacza to co najmniej czterokrotny wzrost wolumenu eksportu ukraińskiego zboża przez cztery główne polskie porty - zaznaczył.

Andrzej Duda zapowiada: Będziemy zabiegać przy tym o wzrost presji na Rosję

Andrzej Duda powiedział także, że agresja Rosji oddala nas od realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju - dotyczących pokoju, sprawiedliwości, silnych instytucji, wzrostu gospodarczego i godnej pracy oraz zmniejszenia nierówności, eliminacji głodu i ubóstwa.

- Dlatego trzeba pilnie zabiegać o to, by rosyjska agresja jak najszybciej została odparta. Polska pozostanie zaangażowana w wypracowywanie rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju w świecie. Będziemy zabiegać przy tym o wzrost presji na Rosję, by przestała wywoływać globalne zagrożenia, zakończyła agresję i wycofała się z Ukrainy - mówił. Prezydent dodał, że tego samego oczekuje od innych krajów.

- Według Światowego Programu Żywnościowego napaść Rosji na Ukrainę, wspierana także przez władze Białorusi, prowadzi do poważnego zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego nie tylko Ukraińców, ale 345 milionów ludzi w 82 krajach - przypomniał. W efekcie liczba osób cierpiących chroniczny głód może wzrosnąć o 47 milionów.

Duda: Rosja dopuszcza się na Ukrainie wielu zbrodni i naruszeń prawa międzynarodowego

- Rosja dopuszcza się na Ukrainie wielu zbrodni i naruszeń prawa międzynarodowego. Widziałem tego efekty na własne oczy. Zbrodnie muszą zostać rozliczone. Rosyjska napaść spowodowała trudne do opisania zniszczenia i straty W tym ludzkie, w infrastrukturze cywilnej, gospodarce i środowisku. Powinny być one pokryte z rosyjskich środków - dodał prezydent.

- Działania Rosji, jej kolejne zbrodnie i groźby użycia broni nuklearnej przeciwko sąsiadowi, nie tylko coraz bardziej izoluje Rosję od reszty świata. Ich negatywne skutki odczuwa nie tylko Polska, Europa, ale i cały świat - podsumował Andrzej Duda.