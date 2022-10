Afera taśmowa. Tusk przypomina swój słynny wpis i zapowiada reakcję. "Przykra sprawa. Nie lekceważę jej"

Przewodniczący PO Donald Tusk zapowiedział, że we wtorek odniesie się do publikacji "Newsweeka" na temat nowych ustaleń ws. afery taśmowej. Jak stwierdził, to "pisowska afera", a "scenariusz pisany był dla Kaczyńskiego obcym alfabetem". Jak ustalił dziennikarz tygodnika Grzegorz Rzeczkowski, taśmy z nagranymi rozmowami w 2014 r. miały zostać sprzedane Rosjanom. Według Rzeczkowskiego nie ma dowodów na to, by prokuratura wyodrębniła ów wątek do osobnego postępowania.

3 Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl