Najnowszy sondaż. Zjednoczona Prawica nie stworzyłaby rządu nawet z Konfederacją, sześć partii w Sejmie

210 mandatów - na tyle według najnowszego sondażu poparcia może liczyć Zjednoczona Prawica. To za mało, by stworzyć rząd - nawet w koalicji z Konfederacją, która mogłaby dostać 7 mandatów. Wystarczająco wysokie poparcie do sformowania rządu ma natomiast cała opozycja.

7 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl