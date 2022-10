Zjednoczona Prawica nadal prowadzi, KO ze spadkiem. Trzy czwarte Polaków chce głosować [SONDAŻ]

Jak podaje "Super Express", Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) przedstawiło w piątek (14 października) nowy sondaż wyborczy. Wynika z niego, że w październiku największym poparciem nadal cieszy się Zjednoczona Prawica.

Sondaż: Zjednoczona Prawica na prowadzeniu, zachowuje poparcie z września

Według badania "Preferencje partyjne w październiku" w wyborach do Sejmu 30 proc. ankietowanych oddałoby swój głos na Zjednoczoną Prawicę - wynik ten nie uległ zmianie względem ubiegłego miesiąca. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 18 proc. (spadek o 3 pp.), na trzecim - Polska 2050 z 9 proc. głosów (spadek o 1 pp.). Lewica mogłaby liczyć na 6 proc. poparcia (bez zmian), a Konfederacja na 5 proc. (wzrost o 1 pp.). Do Sejmu nie weszłyby jednak PSL (2 proc.) i Kukiz'15 (1 proc.). Chęć zagłosowania na "inną partię" wyraził 1 proc. głosujących, natomiast 23 proc. nie umiało zdecydować - jak zauważa "Super Express" to wzrost o 3 pp. względem ubiegłego miesiąca. Udział w wyborach zadeklarowało natomiast 73 proc. badanych - 2 pp. mniej niż we wrześniu.

Badanie zostało przeprowadzone między 3 a 13 października na grupie 1041 Polaków za pomocą aż trzech metod - CAPI (bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe realizowane z wykorzystaniem przenośnego komputera), CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo), CAWI (wywiady realizowane za pomocą Internetu, z wykorzystaniem ankiety zamieszczonej na stronie).



Wybory do Sejmu. Sondaż United Surveys

Niedawno opisywaliśmy także sondaż, który między 7 a 9 października przeprowadziło United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski. Wzięto w nim pod uwagę reprezentatywną grupę tysiąca Polaków. Według tego badania PiS może liczyć na 33,8 proc. poparcia, KO na 26,2 proc., podium zamyka natomiast Polska 2050 z 13,6 proc. głosów. Na dalszych miejscach uplasowały się natomiast Lewica (8,8 proc.), PSL-Koalicja Polska (5,6 proc.) i Konfederacja (5 proc.). 7 proc. respondentów było natomiast niezdecydowanych.

