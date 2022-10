Kaczyński zainaugurował akademię PiS. Wykład trwał dwie godziny. "Sala była pełna, słuchacze zainteresowani"

- Prezes w swoim wykładzie przedstawił, skąd wziął się system polityczny i gospodarczy, w którym obecnie funkcjonujemy w Polsce. Prezes ma szeroką i dokładną wiedzę, zatem ten wykład dał osobom z PiS-u możliwość nieco innego spojrzenia na to, z czym musimy się teraz zmagać - relacjonował w rozmowie z wpolityce.pl Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny PiS. - Dla niektórych młodych osób w polityce to są sprawy, które niekoniecznie zaprzątały ich głowy, a dobrze jest, by działając w PiS-ie, wiedzieli, skąd np. taki, a nie inny program PiS-u. Dla niektórych było to coś nowego i też o różne kwestie dopytywali - dodał.

Jak powiedział Sobolewski, akademia ma być prowadzona do czerwca. - Ale chcemy też, by odbywała się w kolejnych latach - powiedział. - Spotkania mają się odbywać minimum raz w miesiącu z profesorami, doktorami, politykami, praktykami politycznymi, gospodarczymi - dodał.

Akademia PiS. Kaczyński mówił o konfliktach w III RP. "Sala pełna"

Polska Agencja Prasowa podała, że wykład prezesa Jarosława Kaczyńskiego trwał dwie godziny.

- Sala była pełna, słuchacze zainteresowani, były różne dyskusje kuluarowe. Prezes Kaczyński w doskonałej formie wygłosił wykład o konfliktach III RP. Start Akademii uważam, że był udany, oby tak dalej - powiedział Krzysztof Szczucki, szef Rządowego Centrum Legislacji, a jednocześnie kierownik Akademii.

Akademia to inicjatywa skierowana do polityków PiS z różnych szczebli oraz działaczy Forum Młodych PiS. Na kolejnych zjazdach wykłady mają wygłosić m.in. premier Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg czy prezes Orlenu Daniel Obajtek.

