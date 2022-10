Szymon Szynkowski vel Sęk powołany przez prezydenta na stanowiska ministra ds. Unii Europejskiej

Prezydent Andrzej Duda powołał w czwartek Szymona Szynkowskiego vel Sęka na urząd ministra do spraw Unii Europejskiej. - Teka ministra do spraw Unii Europejskiej to odpowiedzialne zadanie. Nie mam wątpliwości, że minister Szymon Szynkowski vel Sęk poradzi sobie znakomicie - powiedział podczas uroczystości prezydent Polski.

