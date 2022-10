Zobacz wideo Na spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim miały być pytania. Zaczęło się jednak od nietypowej pochwały. "Prezes jest the best"

W czwartek Andrzej Duda spotkał się z Pawłem Kukizem. "Projekt ustawy o sędziach pokoju oraz sytuacja polityczna w kraju były tematami dzisiejszej rozmowy" - przekazała Kancelaria Prezydenta i zamieściła zdjęcie ze spotkania.

Wprowadzenie instytucji sędziów pokoju to jedna z najważniejszych propozycji programowych Kukiz'15. Tymczasem wiele wskazuje, że przychylny temu pomysłowi nie jest Jarosław Kaczyński. - Powiem państwu szczerze, choć być może Paweł Kukiz, osobiście przeze mnie lubiany, może się trochę obrazi. Te sądy pokoju z tymi anglosaskimi sądami pokoju będą miały bardzo niewiele wspólnego. To będzie takie podobieństwo jak muł i koń - stwierdził szef PiS w środę w czasie spotkania w Puławach.

- Można by tę chorobę polskich sądów, tę straszną długotrwałość postępowań znacznie ograniczyć, ale musi to być zrobione rozsądnie, a nazwa "sądy pokoju" będzie troszkę nieadekwatna do tego, co w istocie będziemy tworzyć - zaznaczył Kaczyński.

Projekt ustawy o sędziach pokoju tematem rozmowy Dudy z Kukizem

Na początku listopada ubiegłego roku dwa prezydenckie projekty ustaw w sprawie sędziów pokoju zostały podpisane przez Andrzeja Dudę i skierowane do Sejmu.

W sądach pokoju mają orzekać sędziowie pokoju, wybierani przez lokalną społeczność w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, posiadający wykształcenie prawnicze i co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności wymagających wiedzy prawniczej bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, stosowaniem lub tworzeniem prawa.

Sędzia pokoju będzie musiał mieć ukończone 29 lat najpóźniej w dniu wyborów i nie więcej niż 70 lat w dniu objęcia stanowiska sędziego pokoju. Sędziowie pokoju będą pełnili swoją funkcję przez okres sześcioletniej kadencji. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego pokoju powoływał będzie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z założeniami projektu sędziowie pokoju mogliby orzekać w drobnych sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia, o przestępstwa do 10 tysięcy złotych, w sprawach przeciwko mieniu, ale pod warunkiem, że sprawa nie wymaga powołania biegłych i jest prosta dowodowo.

W Sejmie projektem zajmuje się specjalnie powołana podkomisja, która skończyła prace nad pierwszym z nich: o sędziach pokoju. Drugi projekt wymaga dostosowania do obecnych przepisów prawa.

W październiku Paweł Kukiz poinformował, że zawiesza wspólne głosowania z Prawem i Sprawiedliwością w Sejmie, bo - jak przypomniał - warunkiem dalszej współpracy było uchwalenie przez Sejm ustawy o sędziach pokoju do końca września.

