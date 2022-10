Afera mailowa. Dworczyk miał pisać do premiera o "zacieśnianiu relacji z oficjalnym Mińskiem"

W sieci pojawił się kolejny mail, który ma pochodzić ze skrzynki Michała Dworczyka. Były już szef Kancelarii Premiera miał pisać do Mateusza Morawieckiego na temat finansowania Biełsatu. "To istotne zwłaszcza, że zacieśniamy relacje z oficjalnym Mińskiem (pomoc, Łukaszenka wysłał list do Dudy, etc.), więc źle gdyby powstało wrażenie, że całkiem porzucamy wsparcie niezależnych mediów" - miał podkreślać Dworczyk.

