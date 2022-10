Dawno nikt tak nie kadził prezesowi, jak nauczyciel z "małej, wiejskiej szkoły". Kim jest?

Jeszcze przed wizytą Jarosława Kaczyńskiego poseł zapowiadał ją w lokalnym kanale TVP3 Lublin. - Spodziewamy się rozmowy o Polsce, o tym, co nas mieszkańców trapi, jakie mamy problemy - mówił Skwarek.

Jak dodał, spotkanie będzie składało się z dwóch części - wystąpienia prezesa PiS i pytań. - Zbieramy pytania od uczestników wydarzenia i przedstawiamy je panu prezesowi, który na najbardziej palące z nich będzie odpowiadał - podkreślał Sławomir Skwarek.

Jak okazało się później, to właśnie pytania wzbudziły największe kontrowersje, a wideo z wydarzenia poniosło się w sieci.

Gdy prezes PiS zakończył swoje wystąpienie, Sławomir Skwarek rozpoczął kolejny etap spotkania słowami:

Nareszcie czuję tremę, ponieważ nauczyciel z małej szkoły wiejskiej będzie zadawał pytania doktorowi prawa. Rozumiem, że to są pytania od was, płynące z serca

Po czym dodał, że pierwsze pytanie nie będzie pytaniem a stwierdzeniem.

- Proszę państwa, oto dowód, napisany państwa ręką, ręką płynącą zapewne z serca. "Prezes jest the best!" - odczytał napis z karteczki, którą pokazał zebranym. Publiczność nagrodziła to brawami, a Kaczyński podziękował.

Kaczyński w Puławach. Przed serią pytań padło stwierdzenie "prosto z serca"

Sławomir Skwarek kim jest?

"Jestem aktywnym mężczyzną w wieku 57 lat, który posiada duże doświadczenie w życiu zawodowym i działalności społecznej" - pisze o sobie na swojej stronie internetowej. Dodaje, że jest mężem, ojcem, ale także nauczycielem, społecznikiem, samorządowcem i politykiem.

W 1998 ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2001 studia podyplomowe z zarządzania procesem rozwoju oświaty na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Jonniku, następnie w Kujawach. W 1989 został zatrudniony w Szkole Podstawowej w Burcu, w 1992 objął w niej stanowisko dyrektora.

Jarosław Kaczyński: Sklepy Żabka też być może zostaną odkupione

Był radnym powiatu łukowskiego oraz Sejmiku Województwa Lubelskiego, w latach 2006–2018 był wójtem gminy Adamów, a od 2018 jest posłem na Sejm VIII i IX kadencji.

Został członkiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Infrastruktury.