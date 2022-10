Mateusz Morawiecki o awarii rurociągu "Przyjaźń": Wiele tropów wskazuje od razu na Kreml

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że służby badają kwestię awarii jednej nitki rurociągu "Przyjaźń". Na antenie Programu 3. Polskiego Radia zapewnił, że na bieżąco otrzymuje raporty w tej sprawie.

Mateusz Morawiecki: Wiele tropów wskazuje na Kreml

- Nie można pochopnie wyciągać wniosków z każdej awarii. Nie wiemy, kto stoi za awarią, czy jest to rzecz przypadku czy akt sabotażu. Tak samo można powiedzieć o wstrzymaniu ruchu pociągów w północnych Niemczech kilka dni temu bądź o awarii związanej z kablem między Bornholmem a Szwecją - mówił.

Morawiecki dodał, że "oczywiście wiele tropów wskazuje od razu na Kreml". - Chcemy być bardzo odpowiedzialni i dopiero wtedy potwierdzamy przypuszczenia - powiedział.

Awaria ropociągu "Przyjaźń"

Do awarii rurociągu należącego do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych doszło przed północą z wtorku na środę na granicy dwóch gmin Boniewo i Chodecz, w rejonie miejscowości Żurawice oraz Łania w województwie kujawsko-pomorskim. Do rozszczelnienia doszło na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka rurociągu. To magistrala, za pomocą której ropa naftowa dociera do Niemiec. "Pozostałe elementy infrastruktury PERN, w tym odcinek pomorski, którym tłoczona jest ropa naftowa przypływająca tankowcami do Polski, a potem także do Niemiec, działają w trybie standardowym" - informuje PERN.

