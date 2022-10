Mateusz Morawiecki: Szymon Szynkowski vel Sęk nowym ministrem ds. UE

Mateusz Morawiecki przekazał w Radiowej Trójce, że Konrad Szymański odszedł ze stanowiska "na własne życzenie". - Sam poprosił o zwolnienie z tej misji - powiedział premier.

Szef rządu poinformował, że "kluczową osobą", którą zaprosił do współpracy, jest obecny wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk. To on ma zastąpić Szymańskiego. - Jeśli czas pozwoli, to w tym tygodniu nastąpi jego powołanie na nową funkcję - dodał szef rządu.

Odwołanie Konrada Szymańskiego. "Blokady w Warszawie i Brukseli"

W środę Konrad Szymański został oficjalnie odwołany ze swojej funkcji. Wcześniej o powodach odwołania mówił w rozmowie z dziennikarzami. - Mam poczucie, że pewnych blokad, zarówno w Warszawie, jak i Brukseli, nie udało się przełamać. Uznałem, że być może nowe otwarcie personalne pomoże w zakończeniu sporów - przyznał.

Jak dodał, lata, w których sprawował funkcję ministra ds. Unii Europejskiej, były najtrudniejsze w jego karierze zawodowej. Podsumowując dokonania polskiego rządu w zakresie polityki europejskiej, wymienił negocjacje budżetowe, sankcje wobec Rosji i pomoc makroekonomiczną dla Ukrainy. - Unia Europejska wzmacnia naszą narodową determinację w kwestii ukraińskiej - mówił.

Informację o tym, że Szynkowski vel Sęk zastąpi Szymańskiego podawaliśmy nieoficjalnie już w środę przed południem.

