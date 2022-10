Kolejna dymisja w rządzie. Nieoficjalnie: Ze stanowiskiem żegna się minister Szymański

Zobacz wideo Soboń: Ministra Dworczyka będzie wszystkim brakowało

Jak podaje Interia, odwołanie Konrada Szymańskiego ma nastąpić razem z dymisją dotychczasowego szefa Kancelarii Premiera, Michała Dworczyka. Według portalu nowym ministrem ds. Unii Europejskiej może zostać jeden z wiceszefów Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Szymon Szynkowski vel Sęk lub Paweł Jabłoński.

REKLAMA

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Lubelszczyna. Kaczyński odwiedzi Puławy, ale nie spotka się z ich mieszkańcami

Marek Kuchciński nowym szefem Kancelarii Premiera

Przypomnijmy, nowym szefem KPRM ma zostać Marek Kuchciński. Na to stanowisko ma powołać go w środę prezydent Andrzej Duda powoła dziś. Ze słów Mateusza Morawieckiego wynika, że jest to "jego autorski pomysł".

- Poprosiłem pana marszałka Marka Kuchcińskiego o to, żeby współpracował ze mną w tej najbliższej roli, najważniejszej roli, jaką jest szef kancelarii - powiedział premier o Marku Kuchcińskim, który w 2019 roku przestał pełnić funkcję marszałka Sejmu. Miało to miejsce po tym, jak ujawniono, że polityk związany z PiS wykorzystywał rządowe samoloty do podróżowania z rodziną do swojego domu w województwie podkarpackim.

Rezygnację ze stanowiska szefa KPRM Michał Dworczyk złożył 30 września.

Marek Kuchciński obejmie w środę funkcję szefa kancelarii premiera