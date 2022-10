Beata Fido z fuchą w TVP. Zarobiła nawet milion złotych

Zobacz wideo Paweł Szrot: TVP pod rządami Jacka Kurskiego miała swoje osiągnięcia

Wedle naszych informacji Beata Fido zarabia w TVP kwotę kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. Na korytarzach TVP można usłyszeć konkretną kwotę ok. 14 tys. zł. Zatrudniona jest od roku 2016, czyli od roku, w którym prezesem TVP został Jacek Kurski. Przy takich zarobkach Beata Fido zarobiła nawet milion złotych. W TVP można usłyszeć, że zatrudnienie Fido jest fikcyjne, ale już zarobki realne. Aktorka nie chciała z nami rozmawiać o swojej pracy dla TVP.

W TVP krąży złośliwy żart: Alex gra lepiej niż Beata Fido. Alex to owczarek niemiecki - tytułowy bohater serialu "Komisarz Alex", który opowiada o pracy i życiu prywatnym łódzkich policjantów. Główny wątek polskiej wersji skupia się wokół trójki pracowników biura policji kryminalnej i ich pomocnika Aleksa, który dzielnie przyczynia się do schwytania kolejnych przestępców. Beata Fido gra także w tym serialu.

Zapytaliśmy TVP o zatrudnienie aktorki w biurze TVP. - Informacje, o które pan pyta, objęte są ochroną danych osobowych. W związku z tym nie mogą zostać udostępnione - odpowiedziało Centrum Informacji TVP.

Beata Fido nie odpowiedziała na nasze pytania, podkreślając, że ma prawo do prywatności.

Kłopotliwych jak ta rzeczy po odejściu Jacka Kurskiego jest sporo. Ostatnio w Gazeta.pl ujawniliśmy, że w TVP prowadzony jest audyt koncertów disco polo. Bardzo dużo zleceń na ich produkcję otrzymywała bowiem firma World Media Roberta Klatta, wokalisty zespołu Classis i biznesmena z branży eventowej.

Pikanterii zatrudnieniu Fido dodaje fakt, że jest ona życiową partnerką szarej eminencji w TVP - Jana Marii Tomaszewskiego, doradcy zarządu TVP. Prywatnie Tomaszewski jest bratem ciotecznym prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego (Tomaszewski jest synem starszej siostry Jadwigi Kaczyńskiej). Jak twierdził sam Tomaszewski, on i prezes PiS w dzieciństwie "wychowywali się razem, oni [bracia Kaczyńscy - red.] często bywali u nas, ja u nich, cały czas". - My o sobie zawsze mówiliśmy brat, nie kuzyn - mówił w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej".

Tomaszewski jest na Woronicza postacią bardzo wpływową. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych. Długo mieszkał w Wiedniu, gdzie prowadził pracownię artystyczną. W 2016 r., po objęciu funkcji prezesa TVP przez Jacka Kurskiego, został doradcą zarządu. Uważał, że więzy z prezesem PiS utrudniają mu karierę. - W wielu wypadkach pokrewieństwo z Kaczyńskimi zamykało drzwi, nie mogłem rozwinąć skrzydeł. (...) Cały czas słyszałem: "Nie mogę, bo nepotyzm!". Niczego nie mogłem zrobić, nigdzie mnie nie chcieli zatrudnić, bo nepotyzm - wspominał.

Z kolei Beata Fido karierę aktorską zaczynała w USA, gdzie wyjechała po studiach. Mówiąc o tamtym etapie wspominała w wywiadach, że miała okazję poznać i pracować z takimi gwiazdami jak Paul Newman, Kate Burton, Christopher Reeve, Arthur Miller czy Jeff Daniels, który zaangażował ją do roli w spektaklu "Beast on the Moon", za którą - wspominała - dostała nagrodę. Po powrocie do Polski grała w takich produkcjach serialowych jak "Leśniczówka", "Komisarz Alex" czy, "Archiwista". A także w filmach jak "Smoleńsk" w reżyserii Antoniego Krauzego, a wcześniej m.in. w "Popiełuszko. Wolność jest w nas" czy "Karol. Człowiek, który został papieżem".