Nieoficjalnie: W środę Andrzej Duda ma dokonać zmian w rządzie

Według źródeł rządowych Polskiej Agencji Prasowej, w środę 12 października Andrzej Duda dokona zmian w rządzie. Z nieoficjalnych ustaleń wynika że jeszcze tego samego dnia premier Mateusz Morawiecki może powołać Marka Kuchcińskiego na szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

REKLAMA

Zobacz wideo Co się stanie, gdy zdejmiemy tarcze antyinflacyjne? Pytamy prof. Tyrowicz

Andrzej Duda ma dokonać zmian w rządzie. Nieoficjalnie w środę 12 października

Informacje PAP pochodzą ze źródeł zbliżonych do Kancelarii Prezydenta. Na razie nie wiadomo, o której dokładnie miałyby się rozpocząć zmiany w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Doniesienia o tym, że Marek Kuchciński ma zostać szefem KPRM, przekazał w ubiegłym tygodniu szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Później informację tę potwierdził także sam zainteresowany. Ze słów Mateusza Morawieckiego wynika natomiast, że powołanie "latającego marszałka" na to stanowisko jest "jego autorskim pomysłem".

Przeczytaj więcej aktualnych informacji o polityce na stronie głównej Gazeta.pl.

Kuchciński przypomina o aferze podkarpackiej. "Czasem bronić się trzeba"

- Poprosiłem pana marszałka Marka Kuchcińskiego o to, żeby współpracował ze mną w tej najbliższej roli, najważniejszej roli, jaką jest szef kancelarii - mówił Morawiecki o Kuchcińskim, który w 2019 roku przestał pełnić funkcję marszałka Sejmu. Miało to miejsce po tym, jak ujawniono, że polityk związany z PiS wykorzystywał rządowe samoloty do podróżowania z rodziną do swojego domu w województwie podkarpackim. Sprawę jako pierwsi opisali wówczas dziennikarze Radia ZET.

W konsekwencji "afery samolotowej" polityk przez rok był "szeregowym posłem". Dopiero w sierpniu 2020 roku został wybrany na szefa sejmowej komisji spraw zagranicznych. Obecnie jest wiceszefem klubu PiS. Kuchciński od 2019 roku niespecjalnie pojawiał się w mediach - być może za sprawą tego, że nie jest zbyt aktywnym posłem. W obecnej kadencji Sejmu ani razu nie zabrał głosu z mównicy, przez trzy lata napisał tylko siedem interpelacji.

Marek Kuchciński zastąpi Dworczyka. Zostanie szefem KPRM