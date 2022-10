Strażacy kontrolują schrony i ukrycia na terenie całej Polski. Wąsik: To rutynowe działania

W Polsce znajduje się łącznie ok. 62 tys. schronów i ukryć. Najwięcej w woj. mazowieckim - ok. 15,3 tys., najmniej w woj. opolskim - 26.

Schrony są odporne na obciążenia powyżej 0,05 MPa i chronią przed promieniowaniem jonizującym powyżej 500. Z kolei ukrycia zapewniają ochronę przed promieniowaniem jonizującym powyżej 100 do 200 (ukrycia przed opadem promieniotwórczym) lub powyżej 200 (ukrycia zabezpieczające).

Schrony przygotowywane są dla ochrony m.in. ludzi mieszkających w miastach, a ukrycia - dla mieszkańców wsi i osad.

Wąsik: Trwa kontrola schronów i ukryć

Szef MSWiA Maciej Wąsik potwierdził w Polsat News, że strażacy prowadzą obecnie inwentaryzację miejsc schronień.

- Strażacy sprawdzają, w jakim są stanie, czy są wyposażone, czy są zdolne do użytku. Jeśli nie, to będziemy podejmować działania, by je przystosowywać - powiedział Wąsik.

Polityk podkreślił, że Polska "jest krajem bezpiecznym". - To są działania rutynowe. Ta akcja była zaplanowana jakiś czas temu - wyjaśnił.

Według Wąsika rząd "porządkuje sprawy, które były zapomniane od czasów zimnej wojny". Inwentaryzacja ma skończyć się w ciągu dwóch miesięcy.

