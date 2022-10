Nazwała posła "dziadem kalwaryjskim" i "łachem". Jest pozew i wniosek o uchylenie immunitetu Pawłowicz

- Zawsze będę o to walczył, aby język w debacie publicznej nie był obraźliwy i nie był pogardliwy dla drugiego człowieka. Tu nie chodzi o epitety pod moim adresem. Tu chodzi o to, żeby pokazać obywatelom naszego kraju, że nie ma na to przyzwolenia - mówił w poniedziałek na konferencji prasowej poseł Lewicy Tomasz Trela.

REKLAMA

Jak przekazał, wraz ze swoimi pełnomocnikami złożył w sądzie prywatny akt oskarżenia przeciwko Krystynie Pawłowicz.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

- Złożyliśmy jeszcze jeden wniosek, najprawdopodobniej jest pierwszy tego typu, który tyczy się sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Złożyliśmy wniosek na ręce pani prezes Przyłębskiej o uchylenie immunitetu sędziego pani Krystynie Pawłowicz - dodał parlamentarzysta.

- Dość dla tego chamstwa, arogancji, tej buty w wykonaniu koleżanki pana Jarosława Kaczyńskiego - mówił Trela.

Jak przekazał pełnomocnik posła, mec. Rafał Karbowniczek, wniosek o uchylenie immunitetu w ciągu miesiąca powinien stanąć przed Zgromadzeniem Ogólnym Trybunału Konstytucyjnego.

Zobacz wideo Brejza: Ciężko byłoby mi wyobrazić sobie współpracę z Gowinem

Krystyna Pawłowicz: Ty chamie! Łobuzie!

W kwietniu poseł Tomasz Trela złożył wniosek do prezes TK Julii Przyłębskiej o ujawnienie oświadczeń majątkowych m.in. Krystyny Pawłowicz.

"Ty chamie! Łobuzie! Dziadu kalwaryjski! Udowodnij najpierw, że brałam łapówki! V ruska kolumno! Łachu jeden! Albo na kolana, pod stół i odszczekać!" - napisała Pawłowicz w mediach społecznościowych.

Poseł Lewicy składa doniesienie do prokuratury na Krystynę Pawłowicz

Parlamentarzysta złożył wówczas zawiadomienie do prokuratury. Sprawa została jednak umorzona.

Oświadczenie majątkowe Krystyny Pawłowicz za ubiegły rok wciąż nie jest dostępne na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego. Jak czytamy, "uwzględniono wniosek o nadanie klauzuli tajności 'zastrzeżone'". Tym samym Pawłowicz jest jednym z pięciu sędziów, z których oświadczeniem nie można się obecnie zapoznać.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>