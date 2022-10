PiS liderem, ale już bez władzy. Do większości "brakuje 40 parlamentarzystów" [SONDAŻ]

Najnowszy sondaż został przeprowadzony przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski. Badanie przeprowadzono w dniach 7-9 października 2022 roku na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków. Z danych tych wynika, że najwyższym poparciem nadal może cieszyć się Prawo i Sprawiedliwość.

Sondaż. Prawo i Sprawiedliwość liderem, ale takim bez władzy

Partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 33,8 proc. poparcia. Jest to minimalny spadek notowań w ciągu dwóch tygodni - dokładnie o 0,3 pkt. proc., co jest wynikiem na granicy błędu statystycznego. Chociaż sytuacja PiS jest dość stabilna, to raczej nie cieszy partię rządzącą. Taki wynik nie pozwala bowiem na stworzenie samodzielnej większości.

Na drugim miejscu plasuje się Koalicja Obywatelska, której notowania spadły o około 0,2 pkt. proc. (statystycznie także w granicach błędu). Z wynikiem 26,2 proc. traci do Zjednoczonej Prawicy nadal 7,6 pkt. proc. Podium zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą głos zadeklarowało 13,6 proc. respondentów. Jest to wzrost o 1,7 pkt. proc. w ciągu dwóch tygodni od poprzedniego sondażu.

Lewica w najnowszym badaniu zdobywa 8,8 proc., a PSL-Koalicja Polska - 5,6 proc. poparcia. Konfederację wskazało 5 proc. badanych. Niezdecydowanych było natomiast 7 proc. ankietowanych.

PiS-owi brakuje 40 mandatów do samodzielnego rządzenia

Prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego przełożył wyniki sondażu dla Wirtualnej Polski na mandaty poselskie (zgodnie z obowiązującą w Polsce ordynacją wyborczą). Z obliczeń profesora wynika, że:

PiS może liczyć na 191 mandatów (spadek o trzy mandaty, w porównaniu do sondażu z września),

Koalicja Obywatelska na 143 mandaty (spadek o dwa),

Polska 2050 mogłaby zdobyć 65 mandatów (o 11 więcej),

Lewica - 35 mandatów (o dwa mniej),

PSL-KP - 15 mandatów (o cztery więcej),

Konfederacja - 11 mandatów (o sześć mniej).

Nawet startując z osobnych list opozycja zdołałaby zbudować większość w Sejmie. Koalicja KO-Polska 250-Lewica-PSL uzyskałaby bowiem 258 mandatów. Obozowi rządzącemu - przy wynikach, jak w sondażu - do samodzielnych rządów brakuje 40 mandatów.

Dla porównania, pod koniec sierpnia 2022 roku - w sondażu United Survey dla Wirtualnej Polski - PiS mogło liczyć na 31,6 proc. głosów. Platforma Obywatelska zdobyła wówczas głosy 25,9 proc. respondentów. 14 proc. poparcia przypadło natomiast Polsce 2050 Szymona Hołowni. Na Lewicę wskazało 9,5 proc. badanych. Konfederację poparło natomiast 5,1 proc., a PSL-Koalicję Polską zaledwie 4,8 proc. ankietowanych.