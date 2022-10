Europoseł Krzysztof Hetman o Morawieckim: Mam wrażenie, że poza slajdami premier niczego nie czyta

Na początku rozmowy Krzysztof Hetman pytany był o niedzielną wypowiedź Mateusza Morawieckiego. Szef polskiego rządu wypowiadał się w Madrycie podczas festynu zorganizowanego przez opozycyjną skrajnie prawicową partię Vox. W swojej przemowie ostrzegał przed "brukselską biurokracją". Mówił także o "dziwnych eksperymentach społecznych w Europie", a także że "nie będzie przepraszał za to, że jest Polakiem i chrześcijaninem". Mówił, że Europa może dziś "odwrócić się plecami do tradycji".

– Oni [biurokraci z Brukseli - red.] mogą stworzyć transnarodowego potwora bez wartości tradycyjnych, bez ducha, sztuczny twór bez tożsamości narodowej - mówił Morawiecki. - Taki twór nie ma jednak przyszłości i może doprowadzić do chaosu i głębokiego kryzysu duchowego przyszłych pokoleń. To od wiary w sztuczne formuły zamiast wiary w człowieka zaczął się obecny kryzys - grzmiał szef polskiego rządu.

- Dzisiaj największym wyzwaniem dla cywilizacji jest Rosja, ale także istnieją inne wyzwania, jak próba zniszczenia naszego chrześcijańskiego dziedzictwa kulturalnego - dodał także Mateusz Morawicki. – Tymczasem jesteśmy dziećmi cywilizacji chrześcijańskiej, najlepszej dla człowieka - mówił.

Jak przyznał gość Porannej Rozmowy Gazeta.pl, europoseł Krzysztof Hetman, nie zauważył niczego podobnego w Unii Europejskiej. - Premier od dłuższego czasu wpisuje się w ten nurt, antyeuropejski, zohydzania Unii Europejskiej. Ja nie mam wątpliwości i mówię to już od kilku ładnych lat publicznie, że to jest droga do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej - dodał wiceprzewodniczący PSL.

Krzysztof Hetman o europosłach PiS: Nie mają swojego zdania albo boją się mieć

Krzysztof Hetman, pytany był także o rozmowy ws. KPO z europosłami z PiS. Karolina Hytrek-Prosiecka zadała pytanie, dlaczego stawiają oni wyżej interes partyjny czy polityczny, a nie interes Polaków.

Mam wrażenie, jak rozmawiam z niektórymi kolegami i koleżankami z PiS-u w Parlamencie Europejskim, że oni nawet prywatnie - co jest bardzo smutne - uwierzyli w to, co mówią publicznie i w to, co powtarza propaganda partii rządzącej. [...] Że to Unia nie chce nam dać tych pieniędzy, a premier Morawiecki wystarczy, że złoży wniosek, bo Krajowy Plan Odbudowy ma zaakceptowany

- ocenia Krzysztof Hetman. - Krótko mówiąc nie mają swojego zdania albo boją się mieć - podsumowuje wiceprzewodniczący PSL.

Krzysztof Hetman: Samorządowcy są na celowniku PiS od dłuższego czasu

Według gościa Porannej Rozmowy Gazeta.pl mniej pieniędzy dla rolników to "przykład obnażenia kłamstwa, jakim ta władza karmiła Polaków, w tym przypadku rolników, od lat". - Obiecywali podwojenie dopłat. Zapisywali to w programach wyborczych. [...] Obiecywał to pan premier w takim planie na sto dni. [...] Wszędzie to powtarzali, wszędzie do obiecywali - przypomina europoseł PSL.

Jak dodaje, "nowe zasady wspólnej polityki rolnej wchodzą od 1 stycznia 2023 roku"

- Za rolnictwo w Europie odpowiada były członek Prawa i Sprawiedliwości, pan Janusz Wojciechowski, którego rząd PiS-u tam wysłał. [...] Rząd PiS-u negocjował z własnym byłym członkiem partyjnym budżet na wspólną politykę rolną. I tak pan Janusz Wojciechowski z panem Morawieckim negocjował, że budżet na wspólną politykę rolną jest niższy o kilka miliardów złotych, a podstawowa płatność do hektara dla rolników, która wynosi jeszcze dziś, do końca tego roku 190 euro, spadnie od przyszłego roku do 118 euro. Ale rolnicy o tym niestety dowiedzą się dopiero w grudniu [przyszłego roku - red.], ponieważ wnioski składają na wiosnę, ale pierwsze przelewy dostaną dopiero w grudniu - stwierdził Hetman.

Mam wrażenie, że poza slajdami premier niczego nie czyta. Po raz pierwszy dostajemy mniej pieniędzy z UE, niż w latach poprzednich

- mówił rozmówca Karoliny Hytrek-Prosieckiej.

Krzysztof Hetman odpowiadał również na pytania związane z polskimi samorządowcami. - Oni są na celowniku PiS od dłuższego czasu. Czym samorządowcy mają handlować, jak węgla w rzeczywistości nie ma? Jak wójt albo burmistrz ma zacząć handlować węglem, nie mając transportu ani ludzi? - pyta retorycznie europoseł.

