Tusk o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej: Jedno z największych łajdactw, jakie zdarzyły się w kraju

Lider PO był w niedzielę gościem odbywającego się we Wrocławiu XIV Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet. Polityk został wraz z luterańską duchowną Haliną Radacz laureatem nagrody Kongresu.

Gdy Donald Tusk znajdował się na scenie, zwróciła się do niego europosłanka Koalicji Obywatelskiej, fundatorka Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska.

- Dzisiaj rozmawialiśmy tutaj o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz rozmawialiśmy na trudne tematy związane z migracjami. Chciałabym, żeby pan podziękował tym dziewczynom, które z 40-kilogramowymi plecakami chodzą do lasu po to, żeby ratować życie ludzi. Życie ludzi, których ten kraj i ten rząd skazuje na śmierć, nie pozwalając pomagać i sprawiając, że pomaganie w oczach niektórych staje się nielegalne - mówiła Ochojska.

- Ten ciężar został teraz złożony głównie na barkach mieszkanek Podlasia. Proszę coś do nich powiedzieć i zapewnić, że mogą oczekiwać od pana wsparcia, jak zostanie pan w końcu znowu naszym premierem - dodała.

Donald Tusk: Nikt w Polsce nie może umierać w krzakach z zimna

Przewodniczący PO stwierdził, że "jednym z największych łajdactw, jakie w Polsce się zdarzyły, była przemyślana operacja, która miała na celu postawić znak równości pomiędzy skutecznym egzekwowaniem prawa, w tym prawa azylanckiego, skutecznym pilnowaniem bezpiecznej granicy, a bezlitosnym traktowaniem tych ludzi, tych kobiet, tych uchodźców, którzy potrzebują pomocy po to, żeby przeżyć".

- To, co się stało i późniejsze miesiące, wielki zryw Polek i Polaków, przyjmujących ukraińskie rodziny, ukraińskie dzieci w czasie wojny, one pokazują, że nie wszystko udało się w naszych sercach i umysłach im zepsuć, ale jest tak wielka przestrzeń do robienia rzeczy dobrych. Oczywiście nic państwa, rządu, administracji z obowiązku robienia rzeczy dobrych nie zwalnia i naprawdę nie musi być to przeciwko skutecznemu sprawowaniu władzy, także nad państwową granicą - zaznaczył Donald Tusk.

Według polityka "to jest największe kłamstwo ostatnich lat, że państwo, żeby pilnować swojej granicy, musi być okrutne, bezwzględne, kompletnie wyzbyte humanitarnych zasad".

- Uczestniczyłem w różnych przedsięwzięciach w Europie i na świecie, których celem było pogodzenie dwóch wielkich potrzeb, tej oczywistej, rutynowej, czyli bezpieczeństwa państwa i granicy, i równocześnie humanitarnej, ludzkie podejście do każdego, kto potrzebuje pomocy. Nikt w Polsce nie może umierać w krzakach z zimna, z głodu, z choroby, niezależnie od koloru skóry, skąd uciekł i z jakiego powodu. To się musi definitywnie skończyć - podkreślił.

