Posłowie KO zapowiadają kontrolę w MSZ. Chcą dostępu do treści noty skierowanej do rządu Niemiec

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau w poniedziałek podpisał notę dyplomatyczną w sprawie reparacji wojennych od Niemiec.

- Wyraża ona przekonanie polskiego ministra spraw zagranicznych, że strony powinny podjąć niezwłoczne działania zmierzające do trwałego, kompleksowego i ostatecznego, prawnego oraz materialnego uregulowania kwestii następstw agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 - mówił szef resortu Zbigniew Rau.

Nota dyplomatyczna została sporządzona na podstawie raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945, ogłoszonego 1 września. Szacuje on szkody wojenne Polski na 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych.

Minister tłumaczył później, że dokładna treść noty nie zostanie ujawniona, bo "nie jest to dobrym zwyczajem dyplomatycznym". Podobnie resort postępuje w przypadku np. not kierowanych do Rosji ws. zwrotu prezydenckiego tupolewa. Jak informował nas przed kilkoma miesiącami MSZ, "co do zasady korespondencja dyplomatyczna nie ma publicznego charakteru".

Reparacje wojenne. Posłowie KO zapowiadają kontrolę w MSZ

We wtorek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach kontroli poselskiej udadzą się posłowie KO: Dariusz Rosati, Bartłomiej Sienkiewicz i Paweł Kowal. Chcą zapoznać się z pełną treścią noty przekazanej rządowi Niemiec.

- Zachodzi podejrzenie, że "reparacje" wyparowały z rządowych dokumentów, tak, jak parowały w parlamencie. Im częściej przedstawiciele PiS mówili słowo "reparacje", tym mniej tego słowa było w dokumentach - stwierdził Paweł Kowal na piątkowej konferencji prasowej.

Fotyga sugerowała, że nie podpisywała pisma ws. reparacji. Mamy skan

Kowal podkreślał, że słowa "reparacje" i "odszkodowania" nie mogą być stosowane zamiennie, bo odszkodowania mogą być jednym z elementów reparacji.

- Nie ma jasnej podstawy prawno-międzynarodowej, by się w tej chwili domagać reparacji od Niemiec - ocenił z kolei Dariusz Rosati.

Parlamentarzyści chcą też uzyskać w resorcie informacje na temat dokumentów załączonych do noty i czy jednym z nich był raport o stratach wojennych. Posłowie KO zamierzają też sprawdzić, czy MSZ wystosowało do Federacji Rosyjskiej notę dyplomatyczną ws. pseudoreferendów przeprowadzanych w Ukrainie.

