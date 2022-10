Komorowski zrugany przez Tuska. "Te poglądy nie mieszczą się w PO. Ma rację, że jest poza"

Lider Platformy Obywatelskiej uczestniczył w piątek w spotkaniu "Nasz Plan Odbudowy Gospodarczej EPP i Komitetu Regionów" i odpowiadał na pytania dziennikarzy. Nie wszystkie dotyczyły tematu konferencji. Jedno nawiązywało do ostatnich słów Bronisława Komorowskiego, który stwierdził, że "gdyby był w Platformie Obywatelskiej nigdy nie doszłoby do aborcyjnego zwrotu".

REKLAMA

W środę z kolei były prezydent odnosił się w RMF FM do deklaracji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, że nie będzie żadnych rozmów z Władimirem Putinem.

Jeszcze parę miesięcy temu o tym samym przywódcy prezydent Zełenski mówił, że jest z nim gotów rozmawiać. Ja opowiadałbym się za gotowością rozmawiania o warunkach pokoju, w tym także bezpieczeństwa Ukrainy, nawet z Putinem

- zadeklarował Komorowski.

Tusk o Komorowskim:

Ma rację, że jest poza Platformą Obywatelską. I zarówno wypowiedzi dotyczące kwestii aborcji, jak i ta dotycząca prezydenta Zełenskiego nie mieszczą się w Platformie. Ale to oczywiście jest wybór byłego prezydenta

- stwierdził Donald Tusk. Szef PO zaznaczył, że darzy byłego prezydenta szacunkiem i osobistą przyjaźnią. - Nie muszę nikogo przekonywać, jak blisko byliśmy z Bronisław Komorowskim. Ale takie poglądy nie mieszczą się w PO - powtórzył były premier.

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Donald Tusk o działaniach PiS w kontekście kryzysu. "To zabije gospodarkę"

Komorowski o rozmowach pokojowych z Putinem

Komorowski komentował deklarację prezydenta Ukrainy w RMF FM. Zełenski oświadczył, że nie zamierza siadać do rozmów pokojowych z Władimirem Putinem.

Opowiadałbym się za tym, za gotowością rozmawiania o pokoju, o warunkach pokoju w tym także bezpieczeństwa Ukrainy, nawet z Putinem

- powiedział Komorowski. I przypomniał, że "prezydent Zełenski parę miesięcy temu mówił o gotowości rozmowy z Putinem". - Ja rozumiem, że się zmieniły okoliczności - Rosji źle się wiedzie, Ukraina sobie radzi dobrze na tej wojnie, ma poparcie świata zachodniego. Ale wydaje mi się, że wcześniejsze deklaracje tego samego prezydenta Zełenskiego należy brać pod uwagę z całą powagą - że jest gotów do rozmowy także i z Putinem - dodał były prezydent.

Na początku września przewodniczący PO Donald Tusk powtórzył obietnicę dotyczącą wprowadzenia możliwości przerywania ciąży do 12. tygodnia. Zaznaczył, że działacze Platformy Obywatelskiej przeciwni temu rozwiązaniu mogą mieć problemy z uzyskaniem miejsca na liście w wyborach parlamentarnych. - W tych sprawach będę bezwzględnie egzekwował swoją pozycję w Platformie w czasie kształtowania list do parlamentu. Jeśli dzisiaj mówię, że my gwarantujemy kobietom podejmowanie tej decyzji, to nie będę chciał się później wstydzić dlatego, że ktoś będzie reprezentował inne zdanie, będąc z naszych list. To macie zagwarantowane - zadeklarował Donald Tusk.

Do sprawy odniósł się wówczas Bronisław Komorowski. Były prezydent był członkiem PO w latach 2001-2010 (był także wiceprzewodniczącym ugrupowania). - Jestem zdziwiony tą wypowiedzią, nie ukrywam, bo Platforma Obywatelska dni swojej wielkości przeżywała wtedy, kiedy była partią konserwatywno-liberalną. Tak zostało to zapisane w deklaracji ideowej, w takiej kolejności. Taka odnosiła wielkie sukcesy. Przy każdych wyborach należy na nowo odczytywać szanse, zagrożenia, szukać wyborców - skomentował polityk.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>