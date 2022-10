Kilka dni temu, podczas nagrywania programu "Minęła 9" w TVP Info, doszło do niecodziennej sytuacji. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Marta Wcisło, która brała udział w programie, udostępniła 5 października nagranie, z którego wynika, że poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko miał ją wówczas kopać.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosiński o współpracy z rządem: Jako samorządowcy, staramy się odkłamać przekaz rządowy

Posłanka KO podczas programu TVP: "Proszę mnie nie kopać". Do dyskusji włączył się prowadzący

"Poseł Sachajko (ten, który dom ociepla w cztery dni) postanowił pobawić się w przedszkole i zaczął kopać mnie w programie" - napisała Wcisło na Twitterze, publikując nagranie. Widzimy na nim, jak posłanka wypowiada się na temat odbierania samorządom pieniędzy, gdy nagle przerywa, by zwrócić uwagę posłowi Kukiz'15.

- Subwencja oświatowa, która powinna iść do samorządów, bo oświatę utrzymują w części samorządy, w części rząd, w niektórych miastach wynosi 50 proc., ale w niektórych, w których rządzi PiS, na przykład w Zamościu, wynosi 81 proc. Sprawiedliwy podział? - zapytała posłanka, a następnie zwróciła się do siedzącego po jej prawej stronie Jarosława Sachajki: - Proszę mnie nie kopać.

- Nie kopię - stwierdził w odpowiedzi poseł. Wtedy do dyskusji wtrącił się także prowadzący Adrian Klarenbach: - Panie pośle, pan nie zaczepia pani poseł, mąż ogląda - powiedział, machając palcem do kamery.



Więcej aktualnych wiadomości ze świata polskiej polityki znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Posłanka PiS: "Wyjazd do lasu, każdego na to stać". I pozuje z kawiorem

Sachajko kopnął posłankę KO? Poseł odniósł się do sprawy

Do sprawy odniósł się już sam Sachajko. "Przedszkole :( Nie miała Pani pojęcia, o czym mówi w programie: co jest w ustawie o Sędziach Pokoju i jak wygląda proces legislacyjny, to 'kopaniem' się Pani zasłania, a wystarczyło trzymać grzecznie nóżki przy sobie" - napisał pod wpisem Marty Wcisło poseł.

Gorlice. Asystentka posłanki PiS z wyrokiem ws. podrabiania dokumentów