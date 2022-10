Nowy sondaż. PiS wciąż liderem, rośnie poparcie dla KO. Na trzecim miejscu spory spadek

Zobacz wideo Miejsce w opozycyjnym rządzie dla Gowina? Dziemianowicz-Bąk: Nie

Jak wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Radia Zet (przeprowadzono go w dniach 4.10 - 5.10.2022 r. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób) na Prawo i Sprawiedliwość (zagłosowałoby 33,9 proc. ankietowanych. Poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego zmieniło się nieznacznie. Miesiąc wcześniej swój głos na tę partię oddałoby 33,2 proc.

W porównaniu z wrześniowym sondażem swój wynik poprawiła również Koalicja Obywatelska. Na KO głos chce oddać 29,1 proc. ankietowanych. To wzrost o 2,2, pkt proc. Podium zamyka Polska 2050, która zaliczyła znaczący spadek poparcia. Gdyby wybory odbyły się w niedzielę, na ugrupowanie Szymona Hołowni zagłosowałoby 10,7 proc. Polaków. Na początku września sondaże wskazywały na 14,5 proc.

Sondaż IBRiS. Rośnie poparcie dla Lewicy, PSL-u i Konfederacji

Zmieniło się również poparcie Lewicy. Według najnowszego sondażu na tę partię zagłosowałoby 8,7 proc. respondentów. To wzrost o 1,4 pkt proc. PSL-Koalicja Polska cieszy się poparciem 5,9 procent ankietowanych (we wrześniu 5,4 proc.). Wzrost poparcia zanotowała również Konfederacja. Ta partia może cieszyć się poparcie na poziomie 5,2 proc. (przed miesiącem - 4,2 proc.).

6,5 proc. ankietowanych wciąż nie potrafi określić się, na którą partię oddałoby głos.

Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, to wzięłoby w nich udział 50,1 procent Polaków uprawnionych do głosowania. To wzrost o 0,5 pkt proc. Głosu nie oddałoby 40,6 procent ankietowanych (spadek o 6,4 pkt proc.). Niezdecydowanych jest 9,3 procent wyborców (wzrost o 5,9 pkt proc.).