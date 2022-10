890 mln zł dla Narodowego Instytutu Wolności. "Wysoce niemoralne w tych czasach"

Niemal 890 mln zł ma wynieść po nowelizacji ustawy budżet Narodowego Instytutu Wolności na cztery lata. Koszty samej działalności NIW to 15 mln zł. - To wysoce niemoralne w dzisiejszych czasach - mówi Adam Szłapka. TVN24 zwraca uwagę, że dotychczas w dużej mierze pieniądze z instytutu trafiały do organizacji powiązanych z prawicą, także ze środowiskiem obozu rządzącego.

