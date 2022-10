Marek Kuchciński zastąpi Dworczyka. "Latający marszałek" zostanie szefem KPRM

- Wszystko wskazuje na to, że Marek Kuchciński zostanie nowym szefem KPRM - przekazał na antenie Polsat News Ryszard Terlecki. Kuchciński zastąpi na tym stanowisku Michała Dworczyka.

Marek Kuchciński zostanie szefem KPRM. Zastąpi Michała Dworczyka

- To jest decyzja, która zapadła, ale prezydium komitetu pozostawiło Markowi Kuchcińskiemu jeszcze trochę czasu do przeanalizowania swoich przyszłych zadań, obsady personalnej. Myślę, że powołanie będzie w najbliższych dniach - powiedział dalej przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości w Polsacie. Jak dodał Terlecki, zadaniem Kuchcińskiego będzie organizacja pracy rządu.

Informacje o kandydaturze Marka Kuchcińskiego na szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawiły się w mediach już wcześniej, a były marszałek Sejmu uważany był za jednego z "najmocniejszych" na to stanowisko.

Afera samolotowa Marka Kuchcińskiego. Polityk zwany jest "latającym marszałkiem"

Kuchciński, nazywany przez media "latającym marszałkiem", stracił urząd marszałka Sejmu w 2019 roku, po tym, jak ujawniono, że polityk związany z PiS wykorzystywał rządowe samoloty do podróżowania z rodziną na Podkarpacie. Sprawę tę jako pierwsi opisali wówczas dziennikarze Radia ZET.

Później okazało się, że marszałek Kuchciński zabierał na pokład także polityków PiS z rodzinami, a nawet swoich bliskich. - Mam świadomość, że liczba lotów była duża, ale wynikała z modelu pracy, jaki przyjąłem - mówił kilka lat temu. W ramach kary wpłacił 15 tys. złotych na Klinikę Budzik i Caritas oraz 28 tys. zł na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych.

Po tym czasie polityk przez rok był "szeregowym posłem". Dopiero w sierpni 2020 roku został wybrany na szefa sejmowej komisji spraw zagranicznych. Obecnie jest też wiceszefem klubu PiS. Kuchciński nie jest zbyt aktywnym posłem - w tej kadencji Sejmu ani razu nie zabrał głosu z mównicy, przez trzy lata napisał tylko siedem interpelacji.

- I to może być problem dla Marka. On się raczej nie przepracowuje. A Kancelaria Premiera to jest ciągły młyn. Przez ręce szefa KPRM codziennie przepływają dziesiątki dokumentów, czasem dotyczących bardzo błahych spraw. W Sejmie marszałek ma od tego szefa swojej kancelarii - mówi Onetowi anonimowy rozmówca, który Kuchcińskiego zna od czasów pierwszych rządów PiS, czyli lat 2005-2007.

